快訊

愛表演又暴怒、失控罵媽媽？心理師評汪小菲性格「這兩點」容易爆炸

脫序乘客搭機抽菸觸發警報 台灣虎航證實：向航警局作筆錄

豬隊友下令「過年除夕拜到初九」供品堆成山！人妻怨煩躁

聽新聞
0:00 / 0:00

1300隻犬貓待認養 新北動保員創意拍片破萬讚提高送養機會

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
動保員表示，拍攝送養影片過程中，平時照顧熟悉狗狗的人須在旁安撫，讓狗狗感受安全感及有趣。記者江婉儀／攝影
動保員表示，拍攝送養影片過程中，平時照顧熟悉狗狗的人須在旁安撫，讓狗狗感受安全感及有趣。記者江婉儀／攝影

新北市8家動物之家共收留1300隻犬貓，為了幫收容米克斯找尋下一個幸福的家，中和動物之家動保員余元鴻不僅協助拍攝犬隻介紹影片，還親自架設腳架自拍，製作短影音介紹待送養的成犬。最近余元鴻拍攝的米克斯成犬「Yellow」的介紹影片，在一周內觸及超過16萬人次，分享破900次。

中和動物之家近年來積極透過社群媒體推廣米克斯犬的認養，這些影片成功吸引了潛在認養者的關注，幫助多隻米克斯犬找到幸福的家。背後的重要推手之一正是余元鴻。

余元鴻除了負責日常收容動物的照護，也親自參與拍攝和製作影片，讓更多人認識這些等待認養的毛孩。一支僅1分鐘的影片，從構思、拍攝到後製完成，往往需要投入超過1小時的心力，但這些用心的作品成功拉近了收容動物與潛在認養者之間的距離。透過這些影片，也讓許多米克斯犬順利找到了幸福的歸宿。

近期，動保員余元鴻透過精心拍攝的介紹影片，成功為兩隻米克斯犬「Yellow」與「Andy」找到幸福的家。余元鴻拍攝的介紹影片，展現了Yellow的活潑個性與迷人特質。一周內影片觸及人次超過 16萬，分享次數超過 900次，按讚數更累積超過 1萬次。如此高的曝光率，最終促成Yellow的成功認養。

另一隻米克斯犬「Andy」則在影片上傳後僅2天內 就觸及12萬人次，超過600次分享，按讚數突破8千次。介紹影片在上架2天後讓牠迅速被認養，開始了新生活。

有動保員表示，為捕抓狗狗最好的畫面，通常要好幾個人扮演不同角色，包含負責呼喊狗狗的名字，或是用玩具、食物逗弄狗狗，攝影者也須快速掌握拍攝角度，如果要拍攝貓咪送養影片，也要用一樣的方式。另外，事前讓狗狗穩定情緒也很重要。最重要是平時照顧熟悉狗狗的人須在旁安撫，讓狗狗感受安全感及有趣。

中和動物之家近年來積極透過社群媒體推廣米克斯犬的認養，這些影片成功吸引了潛在認養者的關注。記者江婉儀／攝影
中和動物之家近年來積極透過社群媒體推廣米克斯犬的認養，這些影片成功吸引了潛在認養者的關注。記者江婉儀／攝影

動物之家 影片 米克斯

延伸閱讀

美凍結對外援助 台灣恐受影響

最可憐鄰居！台中鬧區頂樓、地下室養80貓犬 今終破獲

米克斯媽生出醜灰奶汪飼主崩潰：沒人要 收千封私訊才知道是罕見藍狗

超狂男子把黑熊當狗養！院子裡嗨翻打滾狂對鏡頭撒嬌 牠轉頭網全看傻

相關新聞

1300隻犬貓待認養 新北動保員創意拍片破萬讚提高送養機會

新北市8家動物之家共收留1300隻犬貓，為了幫收容米克斯找尋下一個幸福的家，中和動物之家動保員余元鴻不僅協助拍攝犬隻介紹...

寒流來襲凍未條 這家養殖場用科技電熱棒讓鱷魚住暖宮泡溫泉

寒流來襲，天氣冷吱吱，鱷魚冷血動物超怕冷，國內大型鱷魚養殖場嘉義縣義竹鄉鱷魚養殖場，採用科技電熱棒，將養殖池水加溫，養殖...

寵物也要保平安 新北5家廟宇提供毛孩光明燈祈福

近年將寵物視為家人的觀念盛行，除了為自己及親友點光明燈，飼主也想為寵物點燈祈福。新北市動保處表示，新北共5間提供寵物點燈...

不是所有貓用品都要買！專家揭「這3種東西」用了恐讓喵皇跟你決裂

有些貓商品設計是給家長方便，但並沒有考慮貓是否實用，或是考慮貓使用上的心情，貓沒有修復關係的能力，所以別挑戰貓咪的底線喔！在購買這些商品前，需要先評估貓的狀況喔，不確定的話，也有其他方式可以達到目標。

家裡的貓太跋扈總是欺負狗！「9招終結霸凌事件」讓喵汪變最佳室友

同時養貓和狗的飼主，可能會擔心狗狗欺負貓咪，但有時情況可能恰恰相反，反倒是貓咪總對著狗狗齜牙咧嘴、追趕嚇阻。寵物雜誌《dogster》指出，貓咪欺負狗狗反映寵物之間的互動不太健康，背後主要有4大原因，必須及時導正。

比南極還滑！海生館企鵝「崩潰小碎步」爆紅 同伴秒躺平思考鵝生

就連生活在冰天雪地的企鵝，走在冰上也超級崩潰！一隻海生館的企鵝日前被拍到走在結冰的地面，沒想到從踏出去的第一步開始就步步驚心，不斷左右打滑讓遊客看了笑翻，就連停下來也差點滑倒，搖晃片引發討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。