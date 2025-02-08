1300隻犬貓待認養 新北動保員創意拍片破萬讚提高送養機會

新北市8家動物之家共收留1300隻犬貓，為了幫收容米克斯找尋下一個幸福的家，中和動物之家動保員余元鴻不僅協助拍攝犬隻介紹影片，還親自架設腳架自拍，製作短影音介紹待送養的成犬。最近余元鴻拍攝的米克斯成犬「Yellow」的介紹影片，在一周內觸及超過16萬人次，分享破900次。

中和動物之家近年來積極透過社群媒體推廣米克斯犬的認養，這些影片成功吸引了潛在認養者的關注，幫助多隻米克斯犬找到幸福的家。背後的重要推手之一正是余元鴻。

余元鴻除了負責日常收容動物的照護，也親自參與拍攝和製作影片，讓更多人認識這些等待認養的毛孩。一支僅1分鐘的影片，從構思、拍攝到後製完成，往往需要投入超過1小時的心力，但這些用心的作品成功拉近了收容動物與潛在認養者之間的距離。透過這些影片，也讓許多米克斯犬順利找到了幸福的歸宿。

近期，動保員余元鴻透過精心拍攝的介紹影片，成功為兩隻米克斯犬「Yellow」與「Andy」找到幸福的家。余元鴻拍攝的介紹影片，展現了Yellow的活潑個性與迷人特質。一周內影片觸及人次超過 16萬，分享次數超過 900次，按讚數更累積超過 1萬次。如此高的曝光率，最終促成Yellow的成功認養。

另一隻米克斯犬「Andy」則在影片上傳後僅2天內 就觸及12萬人次，超過600次分享，按讚數突破8千次。介紹影片在上架2天後讓牠迅速被認養，開始了新生活。