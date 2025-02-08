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寒流來襲凍未條 這家養殖場用科技電熱棒讓鱷魚住暖宮泡溫泉

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
寒流來襲，鱷魚冷血動物超怕冷，嘉義縣義竹鄉鱷魚養殖場採用科技電熱棒，將養殖池水加溫，養殖池上加蓋塑膠黑布，讓鱷魚泡加熱溫泉池度過寒流保命。圖／張建成提供
寒流來襲，鱷魚冷血動物超怕冷，嘉義縣義竹鄉鱷魚養殖場採用科技電熱棒，將養殖池水加溫，養殖池上加蓋塑膠黑布，讓鱷魚泡加熱溫泉池度過寒流保命。圖／張建成提供

寒流來襲，天氣冷吱吱，鱷魚冷血動物超怕冷，國內大型鱷魚養殖場嘉義縣義竹鄉鱷魚養殖場，採用科技電熱棒，將養殖池水加溫，養殖池上加蓋塑膠黑布，讓鱷魚泡在加熱溫泉池中度過寒流保命。

氣象署發布寒流警報，嘉縣政府農業處漁業科長張建成巡視沿海養殖業，提醒養殖業做好魚塭禦寒措施，義竹鄉養殖業林建豪鱷魚場防寒設施完備，水泥養殖槽上蓋塑膠膜，形成溫棚蓄積太陽熱能，運用電熱棒加水溫，讓養殖槽裡形成暖烘烘，使鱷房可以恆溫攝氏28至30度，保暖不受凍且促進成長。

張建成說，鱷魚對寒冷很敏感，低溫時活動力減弱，甚至冬眠不吃東西。不過養殖場講求快速成長，自然不可能讓鱷魚數月不吃東西，所以冬天也會有禦寒措施，讓鱷魚住「暖宮泡溫泉」。

林建豪說，他家二代養鱷魚近50年，鱷魚全身都是寶，皮、肉、骨都可食用，鱷魚油也能賣錢，曾請皮革師傅製作鱷魚皮出售；張建成表示，鱷魚養殖是義竹重要產業，養南美洲眼鏡凱門鱷魚，屬小型鱷魚，最大重可達近百斤，鱷魚養殖約2年半，長到20餘斤肉質最佳才能上市宰殺。

寒流來襲，鱷魚冷血動物超怕冷，嘉義縣義竹鄉鱷魚養殖場採用科技電熱棒，將養殖池水加溫，養殖池上加蓋塑膠黑布，讓鱷魚泡加熱溫泉池度過寒流保命。圖／張建成提供
寒流來襲，鱷魚冷血動物超怕冷，嘉義縣義竹鄉鱷魚養殖場採用科技電熱棒，將養殖池水加溫，養殖池上加蓋塑膠黑布，讓鱷魚泡加熱溫泉池度過寒流保命。圖／張建成提供
氣象署發布寒流警報，嘉縣政府農業處漁業科長張建成（右）巡視沿海養殖業，提醒養殖業做好魚塭禦寒措施，義竹鄉養殖業林建豪鱷魚場防寒設施完備。圖／張建成提供
氣象署發布寒流警報，嘉縣政府農業處漁業科長張建成（右）巡視沿海養殖業，提醒養殖業做好魚塭禦寒措施，義竹鄉養殖業林建豪鱷魚場防寒設施完備。圖／張建成提供

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