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寵物也要保平安 新北5家廟宇提供毛孩光明燈祈福
近年將寵物視為家人的觀念盛行，除了為自己及親友點光明燈，飼主也想為寵物點燈祈福。新北市動保處表示，新北共5間提供寵物點燈服務的廟宇，提供民眾參考。
動保處表示，5間廟宇分別為板橋區接雲寺、新店區福宸宮、新莊區慈祐宮、中和區受鎮宮以及三峽區廣行宮，其中三峽廣行宮往年都會於元宵節前後跟動保處合作，舉辦愛心認養暨狂犬病疫苗注射活動。今年一樣不缺席，將於2月9日舉辦「金蛇迎福•毛寶送喜」愛心認養暨狂犬病疫苗注射活動。
三峽廣行宮主委黃騰霆表示，廟方感受到飼主期盼毛寶貝也能平安健康的期望，依樣在2025年推出三峽地區首間提供寵物平安燈的廟宇，希望關聖帝君神尊一起護佑寵物及飼主能夠平安度過一整年。
動保處表示，2月9日當天成功認養者，除了能獲得豐厚的認養嫁妝外，還贈送平安燈一座，讓寵物帶著神明的庇佑為新家送來滿滿的福氣。
而無法到現場的民眾，只要在2月1日至28日期間內，於新北市轄區8間動物之家成功認養犬貓後，及在動保處臉書貼文下方留言「新北寵物平安一整年」就有機會抽中幫毛孩點平安燈的加碼福利。
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