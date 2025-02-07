寵物也要保平安 新北5家廟宇提供毛孩光明燈祈福

「又尿床！」「剛買的花瓶怎麼碎了！」養貓的人一定都有過這種想對貓咪發飆的時刻。然而，貓咪並不理解你的憤怒，只會一臉無辜地看著你，甚至可能因為你的怒吼而變得緊張不安。想要控制怒氣嗎？日本寵物網《ねこちゃんホンポ》提供3個超實用方法，讓你在貓咪搗蛋時仍能保持理智！

2025-02-06 17:13