快訊

太虐心…大S頭七撞期結婚3周年 網心疼具俊曄心碎面對

為錢起殺機？分屍案凶嫌控張婦偷百萬勞力士典當 三角關係曝光

DeepSeek震撼彈 想像題材有多大？分析師曝這些族群可以買

聽新聞
0:00 / 0:00

寵物也要保平安 新北5家廟宇提供毛孩光明燈祈福

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
三峽廣行宮往年都會於元宵節前後跟動保處合作，舉辦愛心認養暨狂犬病疫苗注射活動。圖／新北市動保處提供
三峽廣行宮往年都會於元宵節前後跟動保處合作，舉辦愛心認養暨狂犬病疫苗注射活動。圖／新北市動保處提供

近年將寵物視為家人的觀念盛行，除了為自己及親友點光明燈，飼主也想為寵物點燈祈福。新北市動保處表示，新北共5間提供寵物點燈服務的廟宇，提供民眾參考。

動保處表示，5間廟宇分別為板橋區接雲寺、新店區福宸宮、新莊區慈祐宮、中和區受鎮宮以及三峽區廣行宮，其中三峽廣行宮往年都會於元宵節前後跟動保處合作，舉辦愛心認養暨狂犬病疫苗注射活動。今年一樣不缺席，將於2月9日舉辦「金蛇迎福•毛寶送喜」愛心認養暨狂犬病疫苗注射活動。

三峽廣行宮主委黃騰霆表示，廟方感受到飼主期盼毛寶貝也能平安健康的期望，依樣在2025年推出三峽地區首間提供寵物平安燈的廟宇，希望關聖帝君神尊一起護佑寵物及飼主能夠平安度過一整年。

動保處表示，2月9日當天成功認養者，除了能獲得豐厚的認養嫁妝外，還贈送平安燈一座，讓寵物帶著神明的庇佑為新家送來滿滿的福氣。

而無法到現場的民眾，只要在2月1日至28日期間內，於新北市轄區8間動物之家成功認養犬貓後，及在動保處臉書貼文下方留言「新北寵物平安一整年」就有機會抽中幫毛孩點平安燈的加碼福利。

新北三峽廣行宮提供寵物點燈服務。圖／新北市動保處提供
新北三峽廣行宮提供寵物點燈服務。圖／新北市動保處提供
新北三峽廣行宮提供寵物點燈服務。圖／新北市動保處提供
新北三峽廣行宮提供寵物點燈服務。圖／新北市動保處提供

寵物 狂犬病疫苗

延伸閱讀

板殯遭指量能不足 新北：增調臨時冰櫃已正常進館

元宵將至 澎湖發放小花蛇提燈索取一空

寒流來了！ 全台劇烈降溫 新北下午出現9.4度極端低溫

蘇巧慧：民進黨新北黨公職將協助大罷免藍委

相關新聞

寵物也要保平安 新北5家廟宇提供毛孩光明燈祈福

近年將寵物視為家人的觀念盛行，除了為自己及親友點光明燈，飼主也想為寵物點燈祈福。新北市動保處表示，新北共5間提供寵物點燈...

20年首度捕獲「夜行王者」身影 學者：沒想到這麼簡單

雪霸國家公園管理處在武陵地區監測溪流生態已近20年，去年研究團隊首次嘗試在溪畔架設猛禽棲架，成功捕捉到「夜行王者」黃魚鴞...

【動物冷知識】抹香鯨又叫「精液鯨魚」？害羞名稱背後有這原因

哈囉大家好，我是帽帽！你知道嗎？抹香鯨的英文名稱居然是Sperm精液哦！ 怎麼會取這麼羞羞的名字啦？還是什麼鯨（精）魚的諧音梗嗎？

貓咪老是闖禍快被氣死了？易怒鏟屎官必學「降火3招」不用罵還能讓牠變乖

「又尿床！」「剛買的花瓶怎麼碎了！」養貓的人一定都有過這種想對貓咪發飆的時刻。然而，貓咪並不理解你的憤怒，只會一臉無辜地看著你，甚至可能因為你的怒吼而變得緊張不安。想要控制怒氣嗎？日本寵物網《ねこちゃんホンポ》提供3個超實用方法，讓你在貓咪搗蛋時仍能保持理智！

家裡驚見「尾獸魔物」他嚇傻 超不科學倒立喝水神技爆紅：真的是液體

貓咪是液體做的，常能發展出各種讓人意想不到的姿勢。日本有名貓奴一共養了5隻貓咪，某天發現其中一隻貓咪正在用挑戰極限的方式補充水分，把身體穿過木板表演倒立喝水的高超技巧，讓所有網友都大開眼界。

奶貓嘴饞想吃肉泥「飼主完全看不懂」 牠急了開始浮誇模仿秀：這樣理解沒

一隻灰色小奶貓嘴饞想要跟飼主討貓肉泥條來吃，但飼主完全看不懂愛貓到底想幹嘛，奶貓只好原地開始自己的表演，先是不斷舔嘴巴表示出自己很呃，然後站起來用前腳比劃出很長的東西，接著用嘴巴舔食自己的爪子尖端，希望飼主可以看懂自己想要什麼。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。