快訊

獨／人設崩壞！網紅牙醫史書華劈腿名媛還休妻 鹹濕對話曝光

難平復傷痛！小S告假「小姐不熙娣」 找她救火代班主持

高雄分屍案…當地人曝凶嫌與被害人是舊識 犯案後還冷血探口風

雪霸七家灣溪猛禽棲架建功 拍攝到台灣最大貓頭鷹

中央社／ 苗栗縣7日電

台灣最大貓頭鷹黃魚鴞因夜行、隱密的生態習性，長期監測困難，研究團隊首次在雪霸七家灣溪沿岸設猛禽棲架，搭配自動相機，成功讓黃魚鴞現身且拍下捕魚後帶到棲架大快朵頤畫面。

雪霸國家公園管理處今天表示，黃魚鴞是台灣最大型的貓頭鷹，也是溪流生態系的頂級掠食者，具有重要生態指標意義，分布於台灣山區溪流，雪霸武陵地區七家灣溪是目前發現分布海拔最高的區域。

雪管處指出，過去為復育國寶魚台灣櫻花鉤吻鮭，自2005年起展開七家灣溪長期生態監測，當時調查曾發現黃魚鴞的紀錄，2011年委託國立屏東科技大學研究團隊，進行深入的黃魚鴞追蹤研究並拍攝紀錄片，但其夜行和隱密的生態習性，要長期監測非常困難。

雪管處說，直到去年，屏科大野生動物保育研究所助理教授洪孝宇首次嘗試在七家灣溪溪流沿岸架設2處猛禽棲架，搭配自動相機進行監測，結果多次成功拍攝到黃魚鴞在棲架上停留，並且捕捉到黃魚鴞捕魚後帶到棲架上進食畫面，顯示棲架可以成為長期監測黃魚鴞的工具。

洪孝宇指出，近年來猛禽棲架多設立在農田，是友善生態的鼠害防治法，運用棲架搭配自動相機就可以做鳥類自動監測；去年首次應用於溪流環境，成功監測到黃魚鴞的身影，自嘲「這麼簡單的方法，以前竟然沒想到」。

雪管處長林文和表示，這項監測成果是國家公園長期進行溪流生態監測的累積效益，有助於了解複雜生態系統中各類群生物的交互關係，對國寶魚的保育也有正面助益。此外，生態監測技術的進步，讓珍貴的復育成果更容易被看見，也是環境教育宣導絕佳素材。

國寶 成功 雪霸

延伸閱讀

20年首度捕獲「夜行王者」身影 學者：沒想到這麼簡單

有興趣別錯過！雪霸「高山流水記趣」即起開放網路報名

2025台北國際書展／知田出版邀你逛森林市集！聽世界上最大貓頭鷹的故事

樹洞發現「長腳棉花糖」！專家揭牠罕見仙女身分 長大變調完全認不出

相關新聞

20年首度捕獲「夜行王者」身影 學者：沒想到這麼簡單

雪霸國家公園管理處在武陵地區監測溪流生態已近20年，去年研究團隊首次嘗試在溪畔架設猛禽棲架，成功捕捉到「夜行王者」黃魚鴞...

【動物冷知識】抹香鯨又叫「精液鯨魚」？害羞名稱背後有這原因

哈囉大家好，我是帽帽！你知道嗎？抹香鯨的英文名稱居然是Sperm精液哦！ 怎麼會取這麼羞羞的名字啦？還是什麼鯨（精）魚的諧音梗嗎？

貓咪老是闖禍快被氣死了？易怒鏟屎官必學「降火3招」不用罵還能讓牠變乖

「又尿床！」「剛買的花瓶怎麼碎了！」養貓的人一定都有過這種想對貓咪發飆的時刻。然而，貓咪並不理解你的憤怒，只會一臉無辜地看著你，甚至可能因為你的怒吼而變得緊張不安。想要控制怒氣嗎？日本寵物網《ねこちゃんホンポ》提供3個超實用方法，讓你在貓咪搗蛋時仍能保持理智！

家裡驚見「尾獸魔物」他嚇傻 超不科學倒立喝水神技爆紅：真的是液體

貓咪是液體做的，常能發展出各種讓人意想不到的姿勢。日本有名貓奴一共養了5隻貓咪，某天發現其中一隻貓咪正在用挑戰極限的方式補充水分，把身體穿過木板表演倒立喝水的高超技巧，讓所有網友都大開眼界。

奶貓嘴饞想吃肉泥「飼主完全看不懂」 牠急了開始浮誇模仿秀：這樣理解沒

一隻灰色小奶貓嘴饞想要跟飼主討貓肉泥條來吃，但飼主完全看不懂愛貓到底想幹嘛，奶貓只好原地開始自己的表演，先是不斷舔嘴巴表示出自己很呃，然後站起來用前腳比劃出很長的東西，接著用嘴巴舔食自己的爪子尖端，希望飼主可以看懂自己想要什麼。

女童做蛋糕給愛犬慶生 愛笑的狗狗難過到眼眶泛淚：牠知道自己時日不多了

一戶家庭養了一隻超過10歲的灰貴賓狗，小主人非常喜愛狗狗，決定在狗狗生日當天為牠製作寵物專用蛋糕，結果本來很愛笑的狗狗竟然在小主人身邊眼眶泛淚難過得哭了，飼主見狀推測狗狗應該是覺得自己年紀大了、未來時日不多不知道還能陪小主人多久，所以感動到落淚。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。