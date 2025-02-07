快訊

獨／人設崩壞！網紅牙醫史書華劈腿名媛還休妻 鹹濕對話曝光

難平復傷痛！小S告假「小姐不熙娣」 找她救火代班主持

高雄分屍案…當地人曝凶嫌與被害人是舊識 犯案後還冷血探口風

劉克襄追尋鹿野忠雄足跡 留下台灣人的觀點

中央社／ 台北7日電

劉克襄追尋日本博物學家鹿野忠雄足跡長達40年，近期完成「流火」一書，他表示，台灣需要有一本屬於台灣人觀點的紀錄，他如果不寫也不會有人寫，「我會死不瞑目。」

劉克襄今天在台北國際書展黃沙龍以「鹿野忠雄的臺灣養成」為題發表演說，劉克襄表示，鹿野忠雄原本對研究昆蟲感到興趣，因為來到台灣後愛上爬山，最後變成民族學者、博物學家，過程中雖然遇到許多挫折，卻留下許多迷人的紀錄與故事。

劉克襄說，他從1980年代在媒體上開始介紹鹿野忠雄，多年來不斷在台、日等地往返，追隨鹿野忠雄曾走過的足跡，如果不寫這本書，這輩子會覺得有一件事沒有完成，「我一定要把這本書寫出來。」

劉克襄也表示，「我們需要有一個台灣人的觀點，透過台灣人的角度來看，一個把台灣高山當作主場的日本人，去跟日本人驕傲地說，台灣的山比日本的山更漂亮更雄壯，這樣被台灣改變一生的日本人，我們一定要用自己的觀點來寫他、向他致敬。」

劉克襄表示，在追尋鹿野忠雄如何養成的過程，讓他發現了一整串台、日精英與台灣連結的故事，像是西川滿、辜振甫等人，他們在兩次世界大戰交會期間來到這個島嶼，如各路英雄好漢匯聚梁山泊，劉克襄說，他從鹿野忠雄的自然養成，發現一整段的台灣史。

劉克襄提到他最有興趣的賞鳥，說鹿野忠雄到台灣同樣密集賞鳥，留下在北部陽明山、竹子山的報告；讀台北高等學校的3年期間，光是到新店、烏來賞鳥就去了37次，劉克襄表示自己才去了20幾次。

此外鹿野忠雄也深入霧社部落，在那裡住了很長一段時間，和莫那魯道、花岡一郎等人結識，不過幾年後發生霧社事件，日本人對這裡進行某種程度的種族清洗並遷村，鹿野忠雄後來是否曾再回到霧社已不可考，但劉克襄認為那已成為鹿野忠雄心中的痛。

劉克襄也提到，他1991年曾在報紙上發表關於鹿野忠雄的文章，後來就收到鹿野忠雄的嚮導、台灣原住民托泰布典來信感謝，還說希望再回到環山部落，希望與劉克襄同行。劉克襄表示，當時幾乎每一個要上環山部落的日本學者，都會請托泰布典帶路，可惜1年後托泰布典就過世了。這段因鹿野忠雄牽起的漫長情緣，還在持續不斷發酵中。

劉克襄 日本 鹿野忠雄

延伸閱讀

日本人對外國遊客不再友善？ 他曝原因、力薦1地「沒聽說歧視」

大S東京病逝！歐陽靖曝日本醫療分級嚴格不便　鄭家純揭友人真實經歷

肯爺辣妻全裸露三點！愛作秀嚇壞日本人　痛失6.6億

大批日人讚台遊客有禮！她喊值得驕傲 旅日者點破現實：根本分不出國籍

相關新聞

20年首度捕獲「夜行王者」身影 學者：沒想到這麼簡單

雪霸國家公園管理處在武陵地區監測溪流生態已近20年，去年研究團隊首次嘗試在溪畔架設猛禽棲架，成功捕捉到「夜行王者」黃魚鴞...

【動物冷知識】抹香鯨又叫「精液鯨魚」？害羞名稱背後有這原因

哈囉大家好，我是帽帽！你知道嗎？抹香鯨的英文名稱居然是Sperm精液哦！ 怎麼會取這麼羞羞的名字啦？還是什麼鯨（精）魚的諧音梗嗎？

貓咪老是闖禍快被氣死了？易怒鏟屎官必學「降火3招」不用罵還能讓牠變乖

「又尿床！」「剛買的花瓶怎麼碎了！」養貓的人一定都有過這種想對貓咪發飆的時刻。然而，貓咪並不理解你的憤怒，只會一臉無辜地看著你，甚至可能因為你的怒吼而變得緊張不安。想要控制怒氣嗎？日本寵物網《ねこちゃんホンポ》提供3個超實用方法，讓你在貓咪搗蛋時仍能保持理智！

家裡驚見「尾獸魔物」他嚇傻 超不科學倒立喝水神技爆紅：真的是液體

貓咪是液體做的，常能發展出各種讓人意想不到的姿勢。日本有名貓奴一共養了5隻貓咪，某天發現其中一隻貓咪正在用挑戰極限的方式補充水分，把身體穿過木板表演倒立喝水的高超技巧，讓所有網友都大開眼界。

奶貓嘴饞想吃肉泥「飼主完全看不懂」 牠急了開始浮誇模仿秀：這樣理解沒

一隻灰色小奶貓嘴饞想要跟飼主討貓肉泥條來吃，但飼主完全看不懂愛貓到底想幹嘛，奶貓只好原地開始自己的表演，先是不斷舔嘴巴表示出自己很呃，然後站起來用前腳比劃出很長的東西，接著用嘴巴舔食自己的爪子尖端，希望飼主可以看懂自己想要什麼。

女童做蛋糕給愛犬慶生 愛笑的狗狗難過到眼眶泛淚：牠知道自己時日不多了

一戶家庭養了一隻超過10歲的灰貴賓狗，小主人非常喜愛狗狗，決定在狗狗生日當天為牠製作寵物專用蛋糕，結果本來很愛笑的狗狗竟然在小主人身邊眼眶泛淚難過得哭了，飼主見狀推測狗狗應該是覺得自己年紀大了、未來時日不多不知道還能陪小主人多久，所以感動到落淚。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。