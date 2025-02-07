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20年首度捕獲「夜行王者」身影 學者：沒想到這麼簡單

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
七家灣溪畔的猛禽棲架。圖／雪霸國家公園管理處提供
七家灣溪畔的猛禽棲架。圖／雪霸國家公園管理處提供

雪霸國家公園管理處在武陵地區監測溪流生態已近20年，去年研究團隊首次嘗試在溪畔架設猛禽棲架，成功捕捉到「夜行王者」黃魚鴞的身影，顯示生態監測技術進步，也展現七家灣溪珍貴的溪流生態和保育成果。

雪管處指出，黃魚鴞是台灣最大型的貓頭鷹，分布於台灣山區溪流，北至新北市貢寮區的草嶺古道，南至墾丁國家公園的南仁山保護區，武陵七家灣溪是目前發現分布海拔最高的區域；牠也是溪流生態系的頂級掠食者，往年在七家灣溪的研究發現牠獵捕的物種包括魚類、兩棲類、小型哺乳動物、鳥類等，具有重要的生態指標意義。

雪管處往年曾委託國立屏東科技大學研究團隊，深入進行黃魚鴞追蹤研究並拍攝紀錄片，但牠夜行和隱密的生態習性，要長期監測非常困難。去年屏科大野生動物保育研究所洪孝宇助理教授首次嘗試在七家灣溪沿岸架設2處猛禽棲架，搭配自動相機進行監測，結果多次成功拍攝到黃魚鴞在棲架上停留，並且捕捉到台灣白甲魚（俗稱苦花）被帶到棲架上進食，顯示棲架可成為長期監測黃魚鴞的工具。

此外，在溪畔設立的自動相機也多次拍到台灣野山羊、山羌、野豬、食蟹獴等野生動物，顯示雪霸國家公園長期推動保育，七家灣溪不僅台灣櫻花鉤吻鮭族群穩定成長，並擁有豐富的生態多樣性。

雪管處強調，這次監測成果並非偶然，雪霸管理處長期進行國寶魚台灣櫻花鉤吻鮭的復育，2005年起展開七家灣溪長期生態監測，多面向進行水質、物理棲地、藻類、水棲昆蟲、蛙類、魚類、鳥類、植群等溪流生態，不僅有助了解複雜生態系統各類群生物的交互關係，對國寶魚保育也有正面助益。累積的長期生態監測科學數據，也能成為未來探索氣候變遷對溪流生態系影響的有利線索。

洪孝宇表示，近年來猛禽棲架多設在農田中，是友善生態的鼠害防治法，運用棲架搭配自動相機就可進行鳥類自動監測；去年首次應用於溪流環境，成功監測到黃魚鴞身影，「這麼簡單的方法，以前竟沒想到」。

雪霸管理處長林文和表示，雪霸國家公園長期監測已累積豐富成果，今年再加入新科技和新方法，讓珍貴的生態復育成果更容易被看見，也是環境教育宣導好素材。

黃魚鴞捕魚後帶到棲架上進食。圖／雪霸國家公園管理處提供
黃魚鴞捕魚後帶到棲架上進食。圖／雪霸國家公園管理處提供
食蟹獴和獼猴都在溪中覓食。圖／雪霸國家公園管理處提供
食蟹獴和獼猴都在溪中覓食。圖／雪霸國家公園管理處提供
台灣野山羊準備渡溪。圖／雪霸國家公園管理處提供
台灣野山羊準備渡溪。圖／雪霸國家公園管理處提供
黃魚鴞在溪畔的棲架上停棲。圖／雪霸國家公園管理處提供
黃魚鴞在溪畔的棲架上停棲。圖／雪霸國家公園管理處提供

國家公園 櫻花鉤吻鮭 雪霸

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