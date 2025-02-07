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【動物冷知識】抹香鯨又叫「精液鯨魚」？害羞名稱背後有這原因

聯合新聞網／ 帽子-Hatto

哈囉大家好，我是帽帽！

你知道嗎？抹香鯨的英文名稱居然是Sperm精液哦！ 怎麼會取這麼羞羞的名字啦？還是什麼鯨（精）魚的諧音梗嗎？

今天讓我們一起來看看抹香鯨的冷知識吧！

抹香鯨雖然看上去頭部很大，佔了他們身體長度的三分之一，不過其實他們的大腦很小，只有全身重量的0.1%，他們頭部大多由鯨腦油包覆著。

鯨腦油目前功能不明，一般猜測可以透過冰冷的海水冷卻以及血液加溫兩種方式，讓鯨腦油溶解或凝固，調節他們游泳時的浮力。

另外也有一說能夠增強他們的聲音，透過類似透鏡聚焦的功能，發出強大的聲波。 抹香鯨也是目前動物王國中聲音最大的動物，叫聲可達230分貝，傳達數千公里遠！

據說一開始發現抹香鯨的鯨腦油時，誤以為是他們的精液，所以抹香鯨的英文名稱才被以精液命名為Sperm Whale，即使現在知道那是鯨腦油，還是繼續被叫精液鯨魚(´•ω•̥`)

雖然開頭說抹香鯨的大腦很小，但只是與他們自己身體對比的小，抹香鯨的大腦已經是動物王國中最大的腦袋了！ 人類的腦袋佔身體重量的2%，對比開頭提到抹香鯨大腦只佔身體的0.1%，卻是人類大腦重量的5倍大！

雖然一般來說，腦容量越大，智商越高。不過從腦化指數（EQ）來看，抹香鯨還遠不及其他的鯨豚，甚至弱於大猩猩等類人猿。

看來大腦比較大也沒有比較聰明啦‪(´•ᴗ• ก )‬՞ ՞


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