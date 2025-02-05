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台南1月2536隻黑面琵鷺度冬 棲地保育成果斐然

中央社／ 台南5日電

國際保育鳥類黑面琵鷺落腳台南沿海度冬棲息，台南市政府今天表示，今年1月19日黑琵調查顯示，台南數量2536隻，高於去年1月22日1849隻，顯見棲地保育成果斐然。

台南市農業局今天指出，台南是黑琵在台最主要、最大停棲地，曾文溪口、四草野生動物保護區、學甲及北門濕地等可見黑琵族群棲息覓食，代表台南棲地環境優化顯現。

相關單位、團體2004年開始在台南候鳥季展開「黑面琵鷺大量鳥類傷患救援演習」，精進野鳥救護實務經驗，強化聯繫默契；2021年起更推動瀕危物種及重要棲地生態服務給付，在七股區、安南區魚塭營造黑琵覓食棲息環境。

農業局以台江國家公園管理處公布今年1月19日台南黑琵調查數據，否認黑琵受光電裝置影響而造成數量下降。農業局表示，台南市轄依濕地保育法劃設重要濕地範圍內未設置光電設施，若在重要濕地或保育利用計畫範圍發生破壞或干擾濕地環境生態等行為，將依法裁罰。

台南 濕地 野生動物保護區

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