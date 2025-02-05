台南1月2536隻黑面琵鷺度冬 棲地保育成果斐然

有隻三花貓媽媽被網友拍到，剛生下六隻小奶貓丟在一旁不管，懷裡卻抱著和自己同樣有三種花色的小奶狗狂舔毛。還搞不清楚狀況的小狗狗似乎被嚇得瑟瑟發抖，但貓媽媽沒有想鬆手的意思，讓網友笑說母愛太氾濫了。

2025-02-04 15:34