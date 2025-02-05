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新竹公園「鵝寶」失蹤 疑遭「冬令進補」

聯合報／ 記者黃羿馨王駿杰／新竹報導
新竹公園的大灰鵝「鵝寶」因個性親人活潑，民眾發現過完年後，牠竟失蹤了。圖／取自臉書「新竹爆料公社」
新竹公園的大灰鵝「鵝寶」因個性親人活潑，民眾發現過完年後，牠竟失蹤了。圖／取自臉書「新竹爆料公社」

新竹公園一隻大灰鵝「鵝寶」因個性親人活潑，受到不少民眾喜愛，但才剛過完年卻被民眾發現失蹤了，焦急上網發文協尋，由於先前才發生公園內貓咪慘遭野狗攻擊分屍，也引發不小擔憂。市府昨回應，該鵝非市府飼養，將加強場域管理、研議增設監視器

公園里長林季蓉說，遭人棄養的鵝寶，在公園生活了2年，附近居民每天早上都會來餵食，自從鵝寶不見後，大家四處尋找，但只找到了另外2隻灰鵝。由於公園裡的魚和鴨子曾有遭人抓捕記錄，加上每到冬季，屢傳鴨鵝失蹤，懷疑可能被拿去「進補」。

動保人士邵柏虎表示，先前台大醉月湖有鵝被抓去進補，主管機關積極報案，最後抓鵝虐殺的男子被判刑，還是要看主管機關有無肩膀要處理，「市府不裝設監視器，永遠也不會有真相」。

「鵝寶對大家來說不只是隻動物，而是公園的明星，希望牠受到應有的保護，而不是成為某些人餐桌上的食物。」林季蓉說，已向代理市長邱臣遠、民政處長施淑婷反映此事，代理市長已請相關單位盤點需裝設監視器位置。

新竹市動保所指出，暫無接獲鵝寶受虐事證通報，新竹市公園及觀光區設施維護管理中心也說明，新竹公園為開放性多元休憩場域，自然生態環境動物非由中心飼養，市府皆會派員定期巡視，後續將加強場域維護與管理，也呼籲遊客發揮公德心，共同維護公園環境。

主管 新竹 監視器

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