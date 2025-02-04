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柴犬隨飼主出遊墜谷受困36小時 攀樹專家垂降救援

中央社／ 台南4日電

台南有民眾利用春節連假前往左鎮區露營，同遊的寵物柴犬不慎跌落營地附近山谷，受困36小時，經由在台南山上花園水道博物館辦活動的攀樹教練前往協助，以繩索垂降才順利救出。

山上花園水道博物館人員今天告訴中央社記者，約2歲大的寵物柴犬「柴柴」在春節連假期間，跟著飼主一家人前往左鎮區露營，疑似在奔跑時不慎跌入營地附近一處山谷，飼主聽到狗叫聲前往查看時，已經找不到狗。

館方人員指出，飼主與家人在附近四處尋找，朝約3層樓深的山谷呼喊時，隱約聽到柴柴微弱回應，但因地形險峻難以靠近，嘗試多種方法仍無法救援，隔天得知有熱心民眾認識在水道博物館駐點的攀樹教練藍以文，便詢問藍以文是否可提供協助。

館方指出，藍以文當天正好在館內辦理攀樹體驗活動，活動結束後便前往距離不遠的事發地點查看，評估後決定以繩索垂降方式嘗試救援，經過約1個小時搜尋，成功在山谷一處岩石間發現柴柴，透過固定於救援袋，再吊掛回安全地面，結束約36小時受困。

館方人員指出，柴柴獲救後經初步檢視沒有明顯外傷，但外觀狼狽且筋疲力盡，卻仍用鼻子輕蹭主人，主人則抱著柴柴激動落淚，感謝救援人員協助，館方也藉此提醒飼主，帶毛孩外出時務必提高警覺，避免意外發生。

博物館 寵物 教練

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