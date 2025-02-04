香魚與毛蟹 新店溪碧潭堰喜迎開春嬌客

在時隔近3年的時間，猶記得2022年5月碧潭堰施工階段大規模現身的小毛蟹溯游的景象，2025年的到來也是碧潭堰邁入啟用的第2年，冷冽新店溪水喚醒了香魚與毛蟹的到來。

水利局長宋德仁表示，碧潭堰生態監測結果顯示，香魚的數量比起2023年要少許多，推測原因可能與春夏之際降雨較少，及溪水溫度較高，導致魚類的生長狀況不甚理想，但經過去年夏季2次颱風豪雨的洗禮後，加上魚道的妥善維護管理，足以讓生長在下游的香魚趁著今年初寒流來襲之際，逆流經過魚道上溯去尋找合適的河段產卵，從水下攝影機影像的香魚身影來看，相信只要有好的水域環境，今年的香魚數量將再現往日風采。

生態調查團隊指出，新店溪的香魚群已集體上溯過碧潭堰，明顯成熟準備要去繁殖，反觀，毛蟹應驗了古人所言，冷風吹時毛蟹縮腳就往海邊洄游去產卵了，這次也是剛好遇到寒流來襲的這幾天，在魚道中觀察到特別多的毛蟹降海去，顯示魚道不僅僅可以提供魚類上溯洄游，也可以給毛蟹降海時一個安全的通路，證明碧潭堰魚道是一個成功的生物廊道。

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