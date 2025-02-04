快訊

川普2.0貿易戰不夠狂？克魯曼：馬斯克掀「21世紀政變」更嚴重

盼低調送別大S…小S透過經紀人發聲：返台時間不對外公開

香魚與毛蟹 新店溪碧潭堰喜迎開春嬌客

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自新北市政府
照片取自新北市政府

在時隔近3年的時間，猶記得2022年5月碧潭堰施工階段大規模現身的小毛蟹溯游的景象，2025年的到來也是碧潭堰邁入啟用的第2年，冷冽新店溪水喚醒了香魚與毛蟹的到來。

水利局長宋德仁表示，碧潭堰生態監測結果顯示，香魚的數量比起2023年要少許多，推測原因可能與春夏之際降雨較少，及溪水溫度較高，導致魚類的生長狀況不甚理想，但經過去年夏季2次颱風豪雨的洗禮後，加上魚道的妥善維護管理，足以讓生長在下游的香魚趁著今年初寒流來襲之際，逆流經過魚道上溯去尋找合適的河段產卵，從水下攝影機影像的香魚身影來看，相信只要有好的水域環境，今年的香魚數量將再現往日風采。

生態調查團隊指出，新店溪的香魚群已集體上溯過碧潭堰，明顯成熟準備要去繁殖，反觀，毛蟹應驗了古人所言，冷風吹時毛蟹縮腳就往海邊洄游去產卵了，這次也是剛好遇到寒流來襲的這幾天，在魚道中觀察到特別多的毛蟹降海去，顯示魚道不僅僅可以提供魚類上溯洄游，也可以給毛蟹降海時一個安全的通路，證明碧潭堰魚道是一個成功的生物廊道。

聚傳媒

寒流 碧潭

延伸閱讀

中壢楊梅2老翁不敵低溫寒流迷路 暖警好心找到回家的路

寒流影響 11縣市今晚起低溫特報探10度以下

周五恐再迎寒流 氣象署：又溼又凍探7度低溫、影響到下周一晨

周五再有第3波寒流？ 粉專：有機會比這波更冷一點

相關新聞

香魚與毛蟹 新店溪碧潭堰喜迎開春嬌客

在時隔近3年的時間，猶記得2022年5月碧潭堰施工階段大規模現身的小毛蟹溯游的景象，2025年的到來也是碧潭堰邁入啟用的第2年，冷冽新店溪水喚醒了香魚與毛蟹的到來。 水利局長宋德仁表示，碧潭堰生態監

新竹公園明星鵝寶失蹤 市民急尋里長憂「被抓去進補」

新竹公園深受民眾喜愛的大灰鵝「鵝寶」因個性親人活潑，成為公園內的明星，但最近有民眾發現過完年後牠竟失蹤了，不少民眾聞訊紛...

火速達標！「暫緩實施955物種禁輸入飼養」通過公共政策網路平台附議門檻

農業部動物保護司日前召開修正指定公共禁止飼養輸入動物種類研商會議」，擬一次新增955個物種列入「指定公共禁止飼養輸入動物...

史泰登島動物園土撥鼠查克 預測今年將出現早春

史泰登島動物園的土撥鼠查克(Chuck)2月2日沒有看到自己的影子，預測2025年的春天會提前到來。查克的預測與賓夕法尼...

碧潭堰水溫變高 新店溪香魚減少

碧潭堰啟用第2年，冷冽新店溪水迎來香魚與毛蟹。但碧潭堰生態監測顯示，近期香魚數量比2023年減少，專家推測可能因春夏之際...

花蓮七星潭有人偷餵致流浪犬聚集 易發生人犬衝突

花蓮七星潭風景區是縣內熱門旅遊景點，近年屢傳流浪犬追車咬人、傷人事件，或導致遊客摔傷，卻有民眾在周邊放置食物餵養，導致流...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。