快訊

春節前就送醫…竹聯幫主「么么」黃少岑今早病逝 接班人選受關注

具俊曄現況曝光！喊話友人「為熙媛安息祈禱」 最後一刻滿腦都是她

名表贈英雄！辜仲諒贈中華隊教練團勞力士 解密原來是這款表

聽新聞
0:00 / 0:00

火速達標！「暫緩實施955物種禁輸入飼養」通過公共政策網路平台附議門檻

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
公共政策網路參與平台今年1月6日提案「提請農業部暫緩實施與重新討論 114年1月3日『指定公告禁止飼養輸入動物種類』」，昨正式通過5000人附議門檻。圖／讀者提供
公共政策網路參與平台今年1月6日提案「提請農業部暫緩實施與重新討論 114年1月3日『指定公告禁止飼養輸入動物種類』」，昨正式通過5000人附議門檻。圖／讀者提供

農業部動物保護司日前召開修正指定公共禁止飼養輸入動物種類研商會議」，擬一次新增955個物種列入「指定公共禁止飼養輸入動物種類」，造成許多異寵飼主強烈反彈，公共政策網路參與平台今年1月6日提案要求農業部暫緩實施與重新討論，昨已通過5000人的附議門檻，距離附議截止日尚餘33日。

農業部擬新增955個物種列入禁止飼養輸入動物種類，禁養清單主要是透過A（具有劇毒）、B（公共安全危害）及C（動物福利議題）3項指標進行評估，其中包括眼鏡凱門鱷、獴科所有種、鱷龜科所有種、袋鼠科所有種等，緬甸蟒則暫不列入。

相關團體與飼主認為，禁養的問題包含貿易轉往地下化，本次修正也沒有廣泛納入飼主聲音下就直接走到最後的禁止輸入與飼養，對此有許多不滿，1月12日也在立法院前發起靜坐抗議。

公共政策網路參與平台今年1月6日提案「提請農業部暫緩實施與重新討論 114年1月3日『指定公告禁止飼養輸入動物種類』」，該提案指出，議會中所論述「未曾於我國有正式輸入紀錄者，即依據動保法第8條公告禁止輸入以及飼養」，名義上是源頭管理以及保護一般民眾，實際上則是行政怠惰全部禁止便宜行事，進出口事由是由國貿局、林務局、防檢署、關務署長期以來共同合作、討論、開會等決定，輸入新物種尚且需要數月乃至數年做風險評估使得輸入，動保司又是如何在短時間內完成數百萬種物種的風險評估？

該提案也指出，動保司表示已建立哺乳類、鳥類、爬蟲類飼養風險評估標準，所論述的標準缺乏明確性，且有球員兼裁判疑慮，並且可依動保司主管單位個人意志，以不透明且難以服眾的評估標準，任意擴充限制名單，因此要求農業部暫緩實施並重新討論此相關行政命令，保障人民飼主與寵物的權利。

提案昨天已正式通過5000人的附議門檻，主管機關農業部將在4月3日給予相關回應。

動物 寵物 農業部 風險

延伸閱讀

廣州解除中華田園犬禁養限制 多地仍禁養

迎春限定美景！嘉義「炮仗花夢幻橘紅花瀑」又有煙火花盛開

NBA／獨行俠提案交易唐西奇 湖人總管乍聽：你在開玩笑嗎？

春節前雞蛋產地價降4元 可能調回每台斤22.5元

相關新聞

火速達標！「暫緩實施955物種禁輸入飼養」通過公共政策網路平台附議門檻

農業部動物保護司日前召開修正指定公共禁止飼養輸入動物種類研商會議」，擬一次新增955個物種列入「指定公共禁止飼養輸入動物...

史泰登島動物園土撥鼠查克 預測今年將出現早春

史泰登島動物園的土撥鼠查克(Chuck)2月2日沒有看到自己的影子，預測2025年的春天會提前到來。查克的預測與賓夕法尼...

碧潭堰水溫變高 新店溪香魚減少

碧潭堰啟用第2年，冷冽新店溪水迎來香魚與毛蟹。但碧潭堰生態監測顯示，近期香魚數量比2023年減少，專家推測可能因春夏之際...

花蓮七星潭有人偷餵致流浪犬聚集 易發生人犬衝突

花蓮七星潭風景區是縣內熱門旅遊景點，近年屢傳流浪犬追車咬人、傷人事件，或導致遊客摔傷，卻有民眾在周邊放置食物餵養，導致流...

被貓咪抓傷習慣自己擦藥包紮？「出現5種情況超危急」一定要就醫

許多人在被貓抓傷後，可能會選擇自行處理傷口。然而這並非小事，特別是被流浪貓抓傷，牠們的爪子和牙齒可能攜帶細菌，一個小小的傷口可能帶來嚴重感染，甚至引發更大的健康問題。

貓砂一直被帶出來永遠掃不完？「9個低成本妙招」輕鬆搞定落砂問題

每天在家踩到散落的貓砂，甚至發現床上、沙發上都沾滿貓砂時，可能會讓人崩潰。貓咪帶出貓砂是許多鏟屎官的共同煩惱，對此，寵物雜誌《catster》整理出9種實用方法，幫助你解決這個惱人問題！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。