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碧潭堰水溫變高 新店溪香魚減少

聯合報／ 記者王慧瑛劉懿萱／新北報導
生長在下游的香魚趁著今年初的寒流來襲之際，逆流經過魚道上溯去尋找合適的河段產卵。圖／新北市水利局提供
生長在下游的香魚趁著今年初的寒流來襲之際，逆流經過魚道上溯去尋找合適的河段產卵。圖／新北市水利局提供

碧潭堰啟用第2年，冷冽新店溪水迎來香魚與毛蟹。但碧潭堰生態監測顯示，近期香魚數量比2023年減少，專家推測可能因春夏之際降雨較少，以及溪水溫度較高，導致魚類生長狀況不甚理想。

碧潭堰改善暨周邊環境營造工程前年7月完工，曾經礫石遍布不見溪水的新店溪，如今水波盪漾連至淡水河口，也打通46年來舊堰體造成的生態廊道中斷困境，打造魚兒一條安全回家的路。

新北水利局長宋德仁說，工程右岸設有淡水河流域最大魚道，採生態友善及環境優化設計理念，碧潭堰魚道設有觀察窗及水下監測攝影系統，民眾可隨時查看直播，透過觀察窗看到魚兒悠游；水下監測攝影也連動AI魚類辨識整合系統，除供生態研究，更是環境教育教材。

水利局官員近日查看，碧潭堰監測到的香魚數比2023年少了許多，推測原因與春夏之際降雨較少，以及溪水溫度較高有關。去年夏季2次颱風、豪雨洗禮，加上魚道妥善維護管理，足以讓生長在下游的香魚趁今年初寒流來襲之際，逆流經魚道上溯去合適的河段產卵。

生態調查團隊指出，新店溪的香魚群已集體上溯過碧潭堰，明顯成熟準備要去繁殖，近期天冷，觀察到魚道中不少毛蟹降海去，顯示魚道也給毛蟹一個安全通路。

淡水河 碧潭 魚類

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