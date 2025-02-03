花蓮七星潭有人偷餵致流浪犬聚集 易發生人犬衝突

花蓮七星潭風景區是縣內熱門旅遊景點，近年屢傳流浪犬追車咬人、傷人事件，或導致遊客摔傷，卻有民眾在周邊放置食物餵養，導致流浪犬聚集，可能加劇人犬衝突。縣府呼籲民眾勿在野外餵食或隨意棄置食物，若發現造成環境汙染髒亂，最高可依法開罰6千元。

縣府農業處將七星潭列為遊蕩犬熱區，考量周邊草叢多，流浪犬易躲藏，在配合推動友善環境政策下，除放置誘捕籠，2023年6月曾在沿線裝超音波驅狗器，發出對犬隻具刺激的聲波驅趕。

儘管縣府呼籲民眾勿隨意餵食犬隻，但仍有人在賞星廣場旁公廁後方，以及縣府未裝設超音波驅狗器的區域，用碗盤裝大量食物與水放在草叢旁，短短100公尺就有5、6處，周邊更因此聚集許多流浪犬。尤其該處常有遊客騎單車或民眾散步運動，非常容易再度引發人犬衝突。

縣府農業處長陳淑雯表示，農業處持續在周邊誘捕、家戶訪查等工作，另該處土地管理涉及多個業務權責單位，包括觀光、警政、環保、動保等，去年11月特別召開跨單位協商會議，請各單位合作並依權責加強管理。