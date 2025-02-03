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生前曾寫信畫卡片支持動保 動團懷念大S

中央社／ 台北3日電

藝人大S徐熙媛病逝，善待動物組織今天表示，她曾寫信指「流行服飾應該是很酷的，而不是殘酷的」，呼籲業者停售皮草，也畫卡片參展，揭露馬戲團表演虐熊，將深深懷念她。

藝人大S（徐熙媛）和妹妹小S（徐熙娣）全家人過年到日本旅遊，大S在旅遊期間感染流感，最後併發肺炎離世，享年48歲。

善待動物組織（PETA）高級副總裁傑森．貝克（Jason. Baker）特地執筆，表達PETA將對大S深深懷念，因為她始終以堅定立場和深遠影響力支持動物保護運動，包含揭露皮草業的陰暗真相，以及參與為馬戲團小熊「畫出自由」的畫展活動，引發更多人關注及響應。

亞洲善待動物組織（PETA Asia）倡議專員林婷憶告訴中央社記者，大S在2018年時，親手畫了小熊卡，在北京、上海、香港及菲律賓展出，揭露馬戲團中的熊被鐵鏈鎖頸、強迫站立表演的苦難，引發更多人對展演動物福利的強烈關注。

林婷憶並說，大S在2020年也寫了一封信給銷售皮草的中國服飾品牌業者，呼籲業者仿效其他品牌業者，拒用、停止銷售皮草產品。

大S在信中表達她對皮草產業動物的處境很不捨，陳述這些動物不僅一輩子都處在污穢狹小的籠中，最後被棍棒打死、扭斷脖子、電擊或毒死，她認為「流行服飾應該是很酷的，而不是殘酷的。」

動物 多人

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