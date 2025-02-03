遭棄養染病變紙片貓差點性命不保 動保處幫找新家牠美出新模樣…

新北市動保處日前獲報在新店區北新路有隻白橘色小花貓，疑似受傷眼睛及口鼻有大量的分泌物、虛弱無精神蹲在路旁，動保處將罹病小花貓送往毛寶貝醫療中心做檢傷照顧，近日由基隆林小姐認養，取名「潔潔」，新年翻轉命運，有了幸福溫暖的家。

經醫療中心吳獸醫師明蓁檢查，發現小花貓眼、鼻口腔有大量膿樣分泌物，應該是感染貓流感及鼻氣管發炎造成，小花貓經藥物治療後症狀已減緩，懷疑牠被棄養、再加上環境變化引發厭食症導致全身消瘦，後經動保員及吳姓志工細心照護下才慢慢回復健康。

動保處獸醫師李建沛表示，貓的厭食症分為真性厭食症、假性厭食症2種，這隻小花貓應該是天氣驟變加上絕育手術後抵抗力下降感染貓流感病毒及鼻氣管發炎導致沒有食欲引發真性厭食症，呼吸道症狀改善後又因環境、食物及心理因素等問題，導致小花貓雖然有食慾但仍不願進食誘發假性厭食症，一度危及到僅靠點滴輸液維持生命，所幸在動保員及志工細心照顧下才慢慢恢復健康，認養人在了解小花貓的過往後仍願意收養牠，將小花貓取名「潔潔」。

動保員楊蟬薇表示，小花貓剛到醫療中心時，眼睛、鼻子及嘴巴都是分必物，鼻膿嚴重聞不到味道，每天食盆內食物都原封不動，剛開始還可以灌食，後來就拒絕進食了，打點滴後才慢慢接受少量食物，身體才不再消瘦下去。