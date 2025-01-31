台南民眾飼養雞遭浪犬咬死...竟放捕獸鋏 掀網友兩派議論
台南新化礁坑子山區一處農地，近期因傳出不斷有犬叫聲，警方獲報後前往查看，竟發現有犬隻遭人放置的捕獸鋏夾傷，會同動保處前往稽查時，查獲一名吳姓男子因其在私人土地飼養的雞隻，遭流浪狗咬死，竟放置捕獸鋏捕捉浪犬，動保處後續將依規定裁罰。
吳男利用捕獸鋏夾傷浪犬事件近期在網路引發討論，吳男的孫女事後在網路社團po文闡述事情因果提到，外公退休後在耕作一輩子的地方飼養寵物雞當消遣，孰料，該片山區近期遊蕩浪犬不斷增加，且流浪狗甚至多次入侵雞舍，一夜之間殺死2、30隻雞隻。
吳男孫女也在社群平台發文，她表示，她的外公會用各式各樣的方式加固預防外敵入侵，雞隻被咬死也讓阿公相當不捨，外公放置捕獸鋏的確違法，「但自己養的雞就是一直被流浪狗吃掉」，流浪狗又沒人可以管，報案後還不是原地野放。該篇文章一出，引發正反兩派網友議論紛紛。
對此，南市動保處說，吳男在果園養雞，為驅趕遊蕩犬設置獸鋏抓狗並虐待，現場也帶走起獲的3個獸鋏，其恐涉及違法使用獸鋏及虐待傷害犬隻等2行為，全案將依違反動物保護法第6條及第14條之1規定，另依動物保護法第30條第1項第1款及第7款規定，各處1.5萬至7.5萬元罰鍰。
動保處說，地方上反映遊蕩犬問題造成困擾，但即便如此也不得虐殺，或進行違反動保法之行為，民眾若遇到遊蕩犬問題，第一時間應通報動保處人員前往處理。
針對遊蕩犬議題，動保處也呼籲「勿任意餵養」，市府已辦理各項認養活動，呼籲愛心人士積極參與；同時，市府已設置多處收容安置地點，暫置遊蕩犬，以有效減少人犬衝突問題之發生。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言