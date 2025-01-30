【動物冷知識】頭以下都是尾巴？蛇的尾巴有多長 真實比例曝光　

哈囉大家好，我是帽帽！

蛇看上去就是一種頭以下都是尾巴的動物，但你知道嗎？蛇的尾巴可能沒有想像中的長哦！

今天我們來聊聊那些關於尾巴的冷知識，看似不起眼的小尾巴，其實藏著不少有趣的秘密呢！

很多人覺得蛇就是「頭以下都是尾巴」，但蛇的身體可是很講究的。他們的身體由脊椎骨支撐，保護他們的內臟，數量少則100節，多則高達400節！而蛇的尾巴只有肛門（泄殖腔）以後那一小段，比例其實遠比你想像中短哦！

他那看似全是尾巴的身體，原來也有不少「正經身軀」呢！

電鰻身體的重要器官大多集中在身體前段20%的位置，後面80%就都是他們的發電器官。

若同樣以肛門後都是尾巴的標準來看，肛門位於頭部下方的電鰻，他們有80%的身體都是尾巴哦！

再來看到蚯蚓，他們看起來跟蛇一樣，頭以下都是尾巴，那會不會其實尾巴也很短呢？

蚯蚓的肛門位於身體最末端，所以按照「肛門以下才是尾巴」這個標準，蚯蚓根本就沒有尾巴！

但話說回來，蚯蚓也壓根不需要尾巴，因為他們靠全身肌肉的收縮和體節的協作來移動。再拖一條尾巴，只會成為他們挖洞時的累贅罷了。

所以，蚯蚓的「尾巴設計」就是乾脆不設計，把效率拉滿！



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