屏東縣動物之家 舊軍營變身毛小孩樂園

屏東縣政府為解決流浪犬貓收容空間不足問題，在原隘寮營區打造全台唯一複合式屏東縣動物之家，規劃友善收容、重回家庭及生命教育，去年6月揭牌，變身毛小孩的樂園。

屏東縣動物之家位於麟洛鄉，占地3.7公頃，斥資新台幣2.3億元興建，園區曾為軍事設施，設計概念保留部分國軍設施融入軍事風格，收容動物的空間設計成具有陽光軍營風格，例如「貓將軍屋」和「犬兵舍」等，讓流浪動物在獲得充分照顧後，變成可愛的萌寵軍團，以良好的狀態被民眾認養，找到新家。

除了流浪犬貓收容，也提供野生動物救傷暫時安置、寵物行為訓練、醫療及民眾休憩等功能，去年6月揭牌正式營運，可收容犬500隻、貓80隻、野生動物留置270隻，將改善動物收容壓力、提升收容動物福利。

園區內目前收容區委託台灣愛狗人協會，動物醫院、寵物美容及行為訓練將由大仁科技大學進駐，野生動物救傷由野灣野生動物保育協會屏東分部協助；原本屏科大的公立犬貓中途之家未來將繼續扮演中繼角色，新進的流浪動物會先送往該處，經相關評估後再送到動物之家，讓民眾認養。

屏東縣農業處長鄭永裕指出，屏東縣動物之家規劃友善收容，依動物年齡分區飼養、維持通風、舒適環境並規劃互動區，提高被認養機會，並設置隔離區、醫療中心及行為訓練空間，讓流浪動物經收容及行為訓練後改善情況，增加回歸家庭後的穩定性。

屏東縣農業處說明，興建收容所本身就是結合動物收容，朝公園化方向規劃的綜合生命教育多功能園區，足以讓附近居民也喜歡前來從事休閒活動，由於鄰近麟洛交流道，交通便利，未來可望成為麟洛鄉的指標型多功能觀光景點，促進在地產業發展。