北市動物園除夕加菜！黑猩猩吃香菜第一反應 看著保育員「不敢置信」

除夕圍爐，台北市立動物園雖然休館一天，其實保育員準備了好幾道特色佳餚給動物們加菜，除了當季時蔬之外，還有香菜、猴米糕，保育員更曝光牠們吃下去後的第一反應。動物園也邀請民眾在過年期間入園時，也能觀察動物們正在吃哪幾道「年菜」。

台北市立動物園表示，入冬以來因應季節調整動物食譜，提供當令新鮮食材，最近的菜單中就有白蘿蔔、豆薯、油菜、百香果、釋迦等加入春節菜單，部分食譜也有少量像是核桃、龍眼乾、紅棗、無花果等堅果果乾，以及過年限定的栗子。

動物園也說，為了提供多樣化蔬菜給動物嘗試，近期保育員試著提供香菜，沒想到動物們反應兩極。有些動物似乎不喜歡香菜的氣味，或者對它細碎軟嫩而水分和纖維較少的葉子沒什麼興趣。

黑猩猩群得到香菜時，眼睜睜看著香菜落在地上、無動於衷，少數放到嘴裡咀嚼，不久就興致缺缺，也有些猩猩不可置信地望著保育員，好像想不透這是什麼食物。

因應春節，動物園精心調配一道靈長類喜愛的「青豆紅棗猴米糕」。動物園介紹，青豆富含植物性蛋白質及多種維生素，如葉酸和維生素K，對動物的肌肉維持、舒緩情緒及骨骼健康有一定的幫助；紅棗含有維生素C及豐富的膳食纖維，有抗氧化及順暢排便等功能。

動物園說，這也是首次以青豆、紅棗等天然食材加入米糕製作，園內台灣動物區的獼猴、非洲動物區的狐猴和狒狒，一看到保育員拿來米糕很快就一掃而空。