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壽山動物園除夕辦趴 食蛇龜見「青蛇」竟不為所動

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
高雄壽山動物園透將新鮮蔬果製成小黃瓜青蛇應景，讓園區動物在除夕圍爐宴同歡。圖／壽山動物園提供
高雄壽山動物園透將新鮮蔬果製成小黃瓜青蛇應景，讓園區動物在除夕圍爐宴同歡。圖／壽山動物園提供

今年喜迎蛇年，高雄壽山動物園透將新鮮蔬果製成小黃瓜青蛇應景，原本想讓食蛇龜大快朵頤，沒料卻不為所動，印證食蛇龜不吃蛇的特性；園方還將鞭炮及麻將改造成覓食玩具，讓狐獴、孟加拉虎及非洲獅玩得不亦樂乎，陪同大人、小孩一起過新年。

壽山動物園每年春節都特製佳餚幫動物「加菜」，今年利用小黃瓜以純熟刀工變身為黃瓜青蛇，原本打算給園區內食蛇龜享用，但食蛇龜卻不為所動，應證其不吃蛇的特性。

除青蛇外，還有用鳳梨雕成的鸚鵡造型水果盅、龍蝦造型披薩、漢堡及蘋果薯條，原本動物看到造型美食還會遲疑，但最後仍不敵誘惑，全都叼走享用。

另外，喜迎春節，狐獴展場張貼春聯並掛上喜氣鞭炮串，鞭炮管下面挖洞放麵包蟲，讓這群狐獴藉由搖晃鞭炮串享用蟲蟲大餐。

孟加拉虎「小紅」的彈力繩沙包大鞭炮內放乾牧草及貓草、貓薄荷，像極了家貓愛玩的「逗貓棒」，讓園區動物在春節期間也能感受過年氣氛。

壽山動物園祭出1月25至2月2日全國12歲以下兒童免費入園優惠，大年初一至初五更推出「蛇來壽山賀新春」活動，遊客出示在愛河灣「2025 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」遊玩照片，可獲限量入園禮。

狐獴展場張貼春聯並掛上喜氣鞭炮串，鞭炮管下面挖洞放麵包蟲，讓狐獴藉由搖晃鞭炮串享用蟲蟲大餐。圖／壽山動物園提供
狐獴展場張貼春聯並掛上喜氣鞭炮串，鞭炮管下面挖洞放麵包蟲，讓狐獴藉由搖晃鞭炮串享用蟲蟲大餐。圖／壽山動物園提供
孟加拉虎「小紅」的彈力繩沙包大鞭炮內放乾牧草及貓草、貓薄荷，像極了家貓愛玩的「逗貓棒」。圖／壽山動物園提供
孟加拉虎「小紅」的彈力繩沙包大鞭炮內放乾牧草及貓草、貓薄荷，像極了家貓愛玩的「逗貓棒」。圖／壽山動物園提供
狐獴展場張貼春聯並掛上喜氣鞭炮串，鞭炮管下面挖洞放麵包蟲，讓狐獴藉由搖晃鞭炮串享用蟲蟲大餐。圖／壽山動物園提供
狐獴展場張貼春聯並掛上喜氣鞭炮串，鞭炮管下面挖洞放麵包蟲，讓狐獴藉由搖晃鞭炮串享用蟲蟲大餐。圖／壽山動物園提供

壽山動物園 春節 蛇年

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