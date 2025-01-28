壽山動物園除夕辦趴 食蛇龜見「青蛇」竟不為所動

今年喜迎蛇年，高雄壽山動物園透將新鮮蔬果製成小黃瓜青蛇應景，原本想讓食蛇龜大快朵頤，沒料卻不為所動，印證食蛇龜不吃蛇的特性；園方還將鞭炮及麻將改造成覓食玩具，讓狐獴、孟加拉虎及非洲獅玩得不亦樂乎，陪同大人、小孩一起過新年。

壽山動物園每年春節都特製佳餚幫動物「加菜」，今年利用小黃瓜以純熟刀工變身為黃瓜青蛇，原本打算給園區內食蛇龜享用，但食蛇龜卻不為所動，應證其不吃蛇的特性。

除青蛇外，還有用鳳梨雕成的鸚鵡造型水果盅、龍蝦造型披薩、漢堡及蘋果薯條，原本動物看到造型美食還會遲疑，但最後仍不敵誘惑，全都叼走享用。

另外，喜迎春節，狐獴展場張貼春聯並掛上喜氣鞭炮串，鞭炮管下面挖洞放麵包蟲，讓這群狐獴藉由搖晃鞭炮串享用蟲蟲大餐。

孟加拉虎「小紅」的彈力繩沙包大鞭炮內放乾牧草及貓草、貓薄荷，像極了家貓愛玩的「逗貓棒」，讓園區動物在春節期間也能感受過年氣氛。