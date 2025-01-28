台灣常見6種原生蛇一次看 遭攻擊該怎麼辦？專家曝保命方法

今年蛇年，「農業部」臉書粉專蛇是十二生肖中的第6種動物，象徵著智慧、靈巧和魅力。為了以特別的方式慶祝這個吉祥的蛇年，農業部準備了蛇年特輯，一起來認識蛇的知識。

農業部說，台灣常見的6種原生蛇類為眼鏡蛇、黑眉錦蛇、赤尾青竹絲、臭青公、雨傘節、南蛇。台灣擁有豐富的自然環境，適合多種原生蛇類的生存，蛇類主要以昆蟲、軟體動物、鳥類、兩棲爬行類及小型哺乳類為食，在自然界中維持生態平衡，且大部分蛇類都無毒或僅有微毒性。

雖然與野生蛇類的相遇機會不高，農業部表示，但了解如何與蛇友善共存非常重要，萬一真的遇到蛇，務必保持冷靜，切勿徒手打蛇或抓蛇，以免增加危險，絕大多數情況下，蛇會自行離開。萬一被蛇咬到，務必保持鎮靜，記住蛇的特徵，讓傷處低於心臟，不要用口吸出或切開傷口擠出毒液，盡速就醫才是最佳做法。