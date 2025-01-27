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民眾翻欄挑釁斑點鬣狗遭喝止 動物園拍片重申危險：鬣狗是肉食動物

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市立動物園近期遊客騷擾動物事件頻傳，受害對象「斑點鬣狗」兩度遭遊客翻越欄杆挑釁，動物園也拍片重申危險性。圖／取自北市動物園臉書
台北市立動物園近期遊客騷擾動物事件頻傳，受害對象「斑點鬣狗」兩度遭遊客翻越欄杆挑釁，動物園也拍片重申危險性。圖／取自北市動物園臉書

台北市立動物園近期遊客騷擾動物事件頻傳，受害對象「斑點鬣狗」兩度遭遊客翻越欄杆挑釁，而春節將至預期會有大批遊客造訪動物園，園方也在臉書寫下入園須知提醒遊客，也強調斑點鬣狗是肉食性動物具有危險，民眾切勿危險逗弄，若有發現脫序行為，民眾可撥打緊急電話，避免與他人正面衝突。

動物園日前才發生遊客騷擾「斑點鬣狗」事件，不料近日又有民眾無視「請勿攀爬」告示，跨進圍欄，拿著手機，不停地對著展場內的斑點鬣狗呼叫，有民眾上前制止男子卻不理，最後一名黑衣男直接大罵要求下來「要講幾次啊」男子才爬下來離開，但也讓各界批評「做了最壞的示範」。

動物組熱帶雨林區區長翁紹益介紹，斑點鬣狗是兇猛的食肉動物，有一定危險性，展場也有設置一些電路防止動物跑出來，去年有曾有遊客翻越柵欄逗弄鬣狗園方後續已請警方處理，他也提醒，若遇到脫序遊客，園內設有緊急聯絡電話可聯繫服務台，工作人員會即時處理，避免與遊客發生衝突。

園方也強調，農曆新年到歡迎大家來園賞花、玩耍、打卡拍照，當網美，但有些行為既違規又討人厭，如跨越圍欄向動物挑釁、亂丟垃圾、亂餵食野鳥等，呼籲民眾務必遵守遊園新知，更再次提醒遊客動物園不能抽煙、攜帶寵物、充氣氣球不可攜入園、腳踏車、滑步車等代步工具不可帶入園、誤餵食動物等，提醒遊客務必遵守。

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