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暌違18年 雪霸再現霜毛蝠

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導
雪霸國家公園暌違18年再次捕捉到霜毛蝠。圖／雪霸國家公園管理處提供
雪霸國家公園暌違18年再次捕捉到霜毛蝠。圖／雪霸國家公園管理處提供

雪霸國家公園管理處公布去年蝙蝠調查成果豐碩，一度以為絕跡台灣的「霜毛蝠」，暌違18年後再次發現，並替捕捉到的霜毛蝠幼公蝠戴上翼環釋放，並分享蝙蝠屋首次記錄有珍貴稀有保育類「台灣無尾葉鼻蝠」棲息，都讓生態人員為之雀躍。

雪管處指出，台灣首次紀錄霜毛蝠，是1952年在台中市東勢馬鞍寮的1隻死亡雄性個體，後來超過半個世紀未再有紀錄，直到2006年東海大學教授林良恭團隊在雪霸國家公園觀霧遊憩區捕獲1隻雌性霜毛蝠，但又空窗18年，去年8月初與中原大學副教授陳怡寧合作，再捕捉到霜毛蝠幼公蝠，在此之前，國內學者甚至懷疑牠們已在台灣消失。

雪管處指出，台灣似乎是霜毛蝠分布的最南界，2010年7月在新竹市日本海軍第六燃料廠新竹支廠廢棄廠區煙囪裡，首次發現霜毛蝠群體，約有700隻，且是由懷孕母蝠組成的生殖群，每年大約4月前後飛抵，秋天來臨之前全數離去，飛到何處度冬仍不得而知。

觀霧地處頭前溪上游，地形地勢上與新竹市區無明顯阻隔，觀霧地區兩次捕獲霜毛蝠分別在2006年與2024年8月。雪管處表示將監測持續記錄，了解霜毛蝠是否屬於冬季會往高海拔遷移度冬的蝙蝠，及雪霸園區是否為霜毛蝠的度冬場所。

雪霸國家公園雪見遊憩區蝙蝠屋，首次記錄到保育類台灣無尾葉鼻蝠。圖／雪霸國家公園管理處提供
雪霸國家公園雪見遊憩區蝙蝠屋，首次記錄到保育類台灣無尾葉鼻蝠。圖／雪霸國家公園管理處提供

此外，雪管處2009年在雪見遊憩區建造國內首座大型蝙蝠屋，去年調查人員架設紅外線自動相機，首次發現有台灣唯一的保育類食蟲蝙蝠「無尾葉鼻蝠」趁覓食空檔，飛入蝙蝠屋休息。牠倒掛棲息時一隻腳勾住屋頂天花板，另一隻腳則忙著理毛抓癢、清潔身體和翼膜，生態紀錄珍貴。

國家公園 新竹 蝙蝠 雪霸

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