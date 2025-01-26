台北動物園斑點鬣狗再被騷擾 正義男挺身喝斥獲讚聲

台北市立動物園近日再傳遊客騷擾動物事件，受害對象還是去年被挑釁的「斑點鬣狗」，一名男子逕自跨過圍欄還朝動物喊叫，被正義感十足的遊客當場多次喝斥，相關影片在網路上引發熱議，網友大讚「謝謝你們制止他」。

去年11月16日有男子在斑點鬣狗展場，不顧告示牌翻越圍欄，朝動物丟異物，甚至用手試圖逗弄，被現場民眾錄影PO到社群平台，引起大批網友批評。

2個月過後，一名白衣男子無視「請勿攀爬」告示，跨進圍欄，拿著手機，不停地對著展場內的斑點鬣狗呼叫，不久便有一名正義的黑衣男子出聲要對方「不要在這裡」，白衣男隨後才離開。

現場民眾將整個過程錄下並在threads指出，白衣男第一次被制止後，稱黑衣男沒穿制服，「我怕啥啊，好歹拿個證吧」，第二次被制止又再說了一次。

黑衣男的另一半也在threads發文提到來動物園玩，看到一位一直跨越圍欄想親自去看鬣狗的男子，好心提醒幾次，履勸不聽，還在一堆小孩面前做了最糟糕的示範，直呼「真的是要被罵才甘願」。同時附上先生朝對方喊話「白衣服的先生下來，講幾次啊」的影片，現場民眾群起拍手支持。

台北市立動物園發言人曹先紹回應，去年11月遊客跨越斑點鬣狗圍欄事件，不論社維法或動物保護法都需「經勸阻而不聽」前提，才能開罰。

曹先紹說，園區已強化入園須知、事件通報後處理流程，現場都有告示，假日也增派人手宣導。此次有具正義感的遊客在現場幫忙喝止，旁邊遊客叫好，所以園方保全趕赴現場時，當事遊客已停止不當行為，園方仍會調閱監視影像，嘗試找到當事遊客，進行必要告誡。