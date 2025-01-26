影／彰化又見水鹿衝進快速道…轎車車身撞凹 女駕駛尖叫

彰化縣彰化市台74線快速道最近又有水鹿衝進車道險象環生!一名女駕駛昨天駕車行經台74線快速道時，一隻水鹿突衝進車道，撞上車子受傷飛奔而去，嚇得女車主尖叫急踩煞車，車身也被撞凹，八卦山沿線台74線、139線、彰南路等路段近年經常發生水鹿衝出的驚險狀況，警方籲駕駛行經時小心通行。

台74線快速道也是年節期間車流量大的主要道路，昨天一名女駕駛行經台74線快速道時，只見一隻大水鹿突從邊坡衝進車道，直接衝到小客車車前，女駕駛驚嚇尖叫急踩煞車，水鹿撞上擋風玻璃翻了一圈落地後，再穿過中央分隔島奔到對向車道離去。

女駕駛說，昨天上午約8點她和親友從台中開車要到彰化縣員林市，行經台74線快速道彰化的爬坡路段時，突一個黑影衝過來，她緊急煞車，一隻水鹿竟撞上來，撞擊力很大「超可怕」，還看到水鹿有點跛腳的再跳到對向車道離去，水鹿一跳過後，下坡路段車流就下來了，實在非常危險。

女駕駛說，事後檢查車子受損嚴重，車身都被撞凹，右門都不能開了，車門還有血跡，她平常經常開台74線往返，有時晚上也會行經，沒想到會這麼危險。

警方表示，台74線昨天水鹿撞車交通事故，所幸無人員受傷，但有車損，該路段因常有野生動物出沒，近年已發生多起交通事故，提醒民眾行經時減速慢行，注意前方車況確保安全。

事實上近年不只在八卦山沿線北彰台74線、139線、彰南路已發生多起水鹿奔到車道的危險路況，南彰化田中鎮山腳路、社頭鄉清水岩步道一帶水鹿也頻繁出現。