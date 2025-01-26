快訊

2025蛇年紅包最新行情！這樣包有面子又討喜 單數僅它吉利

上將鬥太子／揭桂永清遭解職內幕 槓上蔣經國成導火線

奇異果直接吃太可惜 多搭配2物有助提升腸道健康「好菌更多」

聽新聞
0:00 / 0:00

影／彰化又見水鹿衝進快速道…轎車車身撞凹 女駕駛尖叫

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化市台74線快速道昨天又有水鹿衝進車道，把行經小客車車身撞凹，水鹿也負傷離去。圖／民眾提供
彰化市台74線快速道昨天又有水鹿衝進車道，把行經小客車車身撞凹，水鹿也負傷離去。圖／民眾提供

彰化縣彰化市台74線快速道最近又有水鹿衝進車道險象環生!一名女駕駛昨天駕車行經台74線快速道時，一隻水鹿突衝進車道，撞上車子受傷飛奔而去，嚇得女車主尖叫急踩煞車，車身也被撞凹，八卦山沿線台74線、139線、彰南路等路段近年經常發生水鹿衝出的驚險狀況，警方籲駕駛行經時小心通行。

台74線快速道也是年節期間車流量大的主要道路，昨天一名女駕駛行經台74線快速道時，只見一隻大水鹿突從邊坡衝進車道，直接衝到小客車車前，女駕駛驚嚇尖叫急踩煞車，水鹿撞上擋風玻璃翻了一圈落地後，再穿過中央分隔島奔到對向車道離去。

女駕駛說，昨天上午約8點她和親友從台中開車要到彰化縣員林市，行經台74線快速道彰化的爬坡路段時，突一個黑影衝過來，她緊急煞車，一隻水鹿竟撞上來，撞擊力很大「超可怕」，還看到水鹿有點跛腳的再跳到對向車道離去，水鹿一跳過後，下坡路段車流就下來了，實在非常危險。

女駕駛說，事後檢查車子受損嚴重，車身都被撞凹，右門都不能開了，車門還有血跡，她平常經常開台74線往返，有時晚上也會行經，沒想到會這麼危險。

警方表示，台74線昨天水鹿撞車交通事故，所幸無人員受傷，但有車損，該路段因常有野生動物出沒，近年已發生多起交通事故，提醒民眾行經時減速慢行，注意前方車況確保安全。

事實上近年不只在八卦山沿線北彰台74線、139線、彰南路已發生多起水鹿奔到車道的危險路況，南彰化田中鎮山腳路、社頭鄉清水岩步道一帶水鹿也頻繁出現。

彰化縣府農業處人員表示，921地震後似乎有一批水鹿遷移到八卦山脈，所以經常可看到水鹿，農業處也針對水鹿出沒頻繁路段包括北彰台74線、139線、南彰田中鎮山腳路4段一帶樹立告示牌提醒用路人減速慢行。

彰化市台74線快速道昨天又有水鹿衝進車道，把行經小客車車身撞凹，水鹿也負傷離去。圖／民眾提供
彰化市台74線快速道昨天又有水鹿衝進車道，把行經小客車車身撞凹，水鹿也負傷離去。圖／民眾提供
彰化市台74線快速道昨天又有水鹿衝進車道，水鹿撞上擋風玻璃翻了一圈落地後，再穿過中央分隔島奔到對向車道離去。圖／民眾提供
彰化市台74線快速道昨天又有水鹿衝進車道，水鹿撞上擋風玻璃翻了一圈落地後，再穿過中央分隔島奔到對向車道離去。圖／民眾提供
彰化市台74線快速道昨天又有水鹿衝進車道，把行經小客車車身撞凹，車身還帶著泥巴。圖／民眾提供
彰化市台74線快速道昨天又有水鹿衝進車道，把行經小客車車身撞凹，車身還帶著泥巴。圖／民眾提供

交通事故 動物 彰化 車道

延伸閱讀

首個2000萬超級紅包在彰化刮出 5位男同事集資刮中大獎

錯過彰化月影燈季emoji小提燈 還有2波領取機會

彰化市春節市集連開9天 街頭燈海美景瀰漫濃濃年味

影／春節返鄉啟動 國道一號彰化段下午車潮湧現

相關新聞

台北動物園斑點鬣狗再被騷擾 正義男挺身喝斥獲讚聲

台北市立動物園近日再傳遊客騷擾動物事件，受害對象還是去年被挑釁的「斑點鬣狗」，一名男子逕自跨過圍欄還朝動物喊叫，被正義感...

影／彰化又見水鹿衝進快速道…轎車車身撞凹 女駕駛尖叫

彰化縣彰化市台74線快速道最近又有水鹿衝進車道險象環生!一名女駕駛昨天駕車行經台74線快速道時，一隻水鹿突衝進車道，撞上...

觀霧瀕危霜毛蝠再現 無尾葉鼻蝠進駐蝙蝠屋

雪霸國家公園管理處公布去年蝙蝠調查成果豐碩，一度以為絕跡的霜毛蝠，暌違18年後再次被發現，此外，蝙蝠屋並首次記錄到珍貴稀...

寵物旅館怎麼挑？ 新北動保處教你3招不踩雷

春節將至，年節許多毛寶貝主人要去旅遊或其他原因無法陪伴在側，寵物旅館成為一種托養方式，新北動保處建議，應注意該店家是否為...

家門口被流浪貓當灶咖在走？「4大原因」讓喵星人天天開心來打卡

你是否經常看到流浪貓悠哉地躺著你家大門口，甚至三天兩頭闖入你家陽台，彷彿把你家當成自己的地盤？為什麼這些流浪貓總是不請自來，頻繁出現在你家附近？讓我們一起來揭開背後四大原因！

當人類消失…貓咪能活下去嗎？驚人結局揭密：逆襲成新世界主宰者

看著家中的貓咪整天都在睡覺，很難想像牠們其實是天生的求生高手。寵物雜誌《catster》揭密，如果有一天人類消失，大部分的貓咪，甚至是你家中那隻懶洋洋的貓咪，不但不會驚慌失措，反而能迅速適應，成為新世界的主宰者。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。