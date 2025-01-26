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觀霧瀕危霜毛蝠再現 無尾葉鼻蝠進駐蝙蝠屋

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
雪霸國家公園管理處去年8月初與中原大學副教授陳怡寧合作調查時，暌違18年再次捕捉到霜毛蝠。圖／雪霸國家公園管理處提供
雪霸國家公園管理處去年8月初與中原大學副教授陳怡寧合作調查時，暌違18年再次捕捉到霜毛蝠。圖／雪霸國家公園管理處提供

雪霸國家公園管理處公布去年蝙蝠調查成果豐碩，一度以為絕跡的霜毛蝠，暌違18年後再次被發現，此外，蝙蝠屋並首次記錄到珍貴稀有保育類台灣無尾葉鼻蝠，生態人員為之雀躍。

雪管處2008年在觀霧地區進行2年的蝙蝠族群調查，2012年起進行蝙蝠物種多樣性監測工作，雪管處今天公布，去年8月初與中原大學副教授陳怡寧合作調查時，捕捉到霜毛蝠幼公蝠，研究人員戴上翼環釋放。

雪管處指出，台灣似乎是霜毛蝠分布的最南界，首次紀錄1952年在台中市東勢馬鞍寮的1隻死亡雄性個體，後來超過半個世紀，未再有任何捕捉紀錄，直到2006年東海大學教授林良恭團隊在雪霸國家公園觀霧遊憩區捕獲1隻雌性霜毛蝠，期間國內學者甚至認為牠們已經在台灣消失，暌違18年後再度在觀霧現蹤。

而2010年7月在新竹市的一日本海軍第六燃料廠-新竹支廠廢棄廠區的煙囪裡，首次發現霜毛幅的集，當時霜毛蝠大約700隻，而且是由懷孕母蝠組成的生殖群，每年大約4月前後飛抵，秋天來臨之前全數離去，牠們飛到何處度冬目前仍不得而知。

觀霧地處頭前溪上游，且地形地勢上與新竹市區並無明顯阻隔，觀霧地區兩次捕獲霜毛蝠皆於8月，雪管處將監測持續記錄，了解霜毛蝠是否屬於冬季會往高海拔遷移度冬的蝙蝠，及雪霸園區是否為霜毛蝠的度冬場所。

此外，雪管處2009年在雪見遊憩區建造國內首座大型蝙蝠屋，去年調查人員架設紅外線自動相機，發現幾隻台灣無尾葉鼻蝠在夜間飛進飛出短暫停留，把大蝙蝠屋當做覓食空檔的休息站（夜間棲所），牠倒掛棲息時一隻腳勾住屋頂天花板，另一隻腳則忙著理毛抓癢、清潔身體和翼膜，排泄及小睡片刻，咬著蛾類及盲蛛進來享用，這也是國內首次台灣無尾葉鼻蝠利用蝙蝠屋的記錄。

雪霸處指出，台灣無尾葉鼻蝠為台灣唯一的保育類食蟲蝙蝠，數量稀少且分布不普遍，主要棲息在低海拔的天然洞穴或廢棄碉堡、隧道與防空洞，觀霧與雪見每年均有少量的調查紀錄，可能是垂直分布上限。

雪霸國家公園雪見遊憩區蝙蝠屋去年架設紅外線自動相機，首次紀錄到珍貴稀有保育類台灣無尾葉鼻蝠利用。圖／雪霸國家公園管理處提供
雪霸國家公園雪見遊憩區蝙蝠屋去年架設紅外線自動相機，首次紀錄到珍貴稀有保育類台灣無尾葉鼻蝠利用。圖／雪霸國家公園管理處提供

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