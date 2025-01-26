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寵物旅館怎麼挑？ 新北動保處教你3招不踩雷

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
寵物旅館業者需提供客製化服務。圖／新北動保處提供
寵物旅館業者需提供客製化服務。圖／新北動保處提供

春節將至，年節許多毛寶貝主人要去旅遊或其他原因無法陪伴在側，寵物旅館成為一種托養方式，新北動保處建議，應注意該店家是否為合法寵物業者、且建議簽訂住宿合約、並提供寵物客製化服務。

寵物旅館需有合法申請的特定寵物業者，新北市寵物旅館需取得動保處核發特定寵物業許可證，並將證明懸掛於店內明顯處。飼主可透過「寵物登記管理資訊網」(https://reurl.cc/jQ9YQ1)查詢合法業者；建議飼主簽訂住宿合約，明確的權責條款能保障雙方利益，動保處官網提供特定寵物寄宿/日托定型化契約書，給寵物旅館業者及飼主參考使用，避免日後糾紛。

此外，業者需提供客製化服務，因每隻毛寶貝的需求與性格皆不同，飼主應確認業者是否提供特殊飲食安排、藥物給予、環境敏感性等個性化服務；建議親自到旅館查看環境，確保安全與舒適。

板橋飼主蔡先生分享，毛寶貝入住前曾親自到現場勘察，確認環境適合並符合要求。旅館提供監視器服務，讓蔡先生能隨時用手機觀察情況，並定期回報毛寶貝的飲食與生活狀態。良好的住宿體驗讓蔡先生放心，決定於今年春節回南部的期間，再次入住該旅館。

新北動保處提醒，合法特定寵物業者名單可於寵物登記管理資訊網中查詢，若有消費糾紛，可至行政院消費者保護會官網申請調解。

寵物旅館業者需有特定寵物業許可證。圖／新北動保處提供
寵物旅館業者需有特定寵物業許可證。圖／新北動保處提供
寵物旅館業者提供監視器服務。圖／新北動保處提供
寵物旅館業者提供監視器服務。圖／新北動保處提供

住宿 寵物 春節

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