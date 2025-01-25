臺北市立動物園裡也有「花園鰻」？

照片取自臺北市立動物園

為呼應農曆蛇年到來，臺北市立動物園園區花圃最近「冒出」許多有著明亮大眼和黑紅相間的裝置藝術，像極了水族缸裡沙床上探頭探腦張望的「花園鰻」？！臺北市立動物園鄭重表示這不是花園鰻，是2024年4月被林業及自然保育署從珍貴稀有改列為瀕臨絕種保育類野生動物的水棲蛇類─赤腹游蛇！

動物園表示，個體小小的赤腹游蛇棲息於淡水濕地環境，在過去50年間因土地開發導致其自然棲息地快速消失，加上農藥污染等問題，讓赤腹游蛇野生族群近年來僅於臺灣北部有紀錄，在新竹以南恐已絕跡。臺北市立動物園受邀與林業及自然保育署及學界合作，負責緊急救援並收容因棲地被破壞而有生存風險的赤腹游蛇入園，並嘗試進行域外保育繁殖，為重建野生族群的再引入保育措施預做準備。

2025年適逢生肖蛇年，臺北市立動物園特別以赤腹游蛇為主題，設計蛇年限量款紀念門票、立體蛇造型紅包袋開運金、搭配園區裝置藝術等，希望讓遊客們從拍照打卡、認識蛇類生態開始迎接蛇年！園區內許多喜氣布景，也以赤腹游蛇的紅黑大方色彩意象來迎接新年！在園區花圃內容易被遊客誤認的「仿花園鰻」造型，即是以赤腹游蛇自水面冒出頭探索環境的特殊行為做為裝置藝術的發想。

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