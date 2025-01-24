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青頭潛鴨現蹤高雄茄萣濕地 每年來台度冬不到10隻

中央社／ 高雄24日電

國際保育聯盟列為「極度瀕危」的青頭潛鴨（Aythya baeri）今年再度現蹤高雄茄萣濕地，據台灣各地鳥會的紀錄，每年青頭潛鴨出現在台灣度冬的紀錄少於10隻。

高雄市工務局今天表示，青頭潛鴨主要繁殖地在貝加爾湖以東地區、中國東北及華北一帶，秋冬季節會飛到日本、朝鮮半島、中國黃河及長江流域中下游地區。

工務局指出，台灣位於青頭潛鴨度冬區的邊緣地帶，是稀有冬候鳥，沒有繁殖紀錄。由於青頭潛鴨曾廣泛分布，但因生態環境惡化、人為開發及過度狩獵，讓喜愛群體活動的野鴨極易遭到一網打盡，數量自1990年代起突然下滑。

國際保育聯盟於1994年將青頭潛鴨定為「易危」級別，2008年調升至「瀕危」級別，2012年更評定為「極度瀕危」，目前全球數量不到1000隻。台灣已將其列入鳥類紅皮書中。

工務局長楊欽富指出，今年茄萣濕地雨水豐富，使得只有豐水年才會出現的稀有鳥類陸續到訪，不只迎來國際級的保育物種黑面琵鷺，白秋沙、寒林豆雁也都是在台灣極為罕見稀有的冬候鳥，這次到來的青頭潛鴨更是明星物種。

公園處提醒，因應農曆春節，茄萣濕地遊客中心將於1月25日至1月31日閉館，2月起正常開放，時間為每週三至週日上午9時至下午5時。閉館期間戶外區域沒有管制，遊客可多利用戶外賞鳥設備賞鳥，提醒民眾保持適當距離欣賞，秉持「不驚嚇、不引誘、不破壞、不捕捉、不追逐」原則。

日本 濕地 賞鳥

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