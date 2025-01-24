高雄動物收容所去年25隻貓犬染病死亡 防疫措施引質疑
高雄市2間動物收容所接收全市流浪動物，去年有25隻犬貓入所後因傳染病死亡，民代擔憂傳染病若未及時防疫，恐感染其他動物，過去曾發生民眾收養貓後，貓感染貓瘟死亡，尤其壽山收容所250隻犬貓已接近臨界點，內部只有2處隔離欄位，要求動保處增設欄位，對新入所動物做全面檢查。
狗常見的傳染病為犬瘟熱、犬小病毒性腸炎、犬傳染性肝炎，貓常見傳染病為貓瘟、貓皰疹病毒、傳染性腹膜炎、白血病和貓愛滋，多數能透過疫苗預防，幼犬、幼貓在出生後至4個月內需接受2至3次疫苗注射，每次間隔3至4周即能完成基本免疫，但對於剛入收容所的動物，本身若患有傳染病，很可能傳染至其他動物。
高雄市2處收容所犬貓111年因傳染病死亡共90隻，佔總收容隻數3%，去年死亡數降至25隻，佔收容隻數1%；目前壽山收容所籠舍收容量接近臨界點，犬貓共250隻，犬隻格位97格、貓14格，另外犬、貓各有2處固定隔離欄位和數個隔離籠，針對剛入所動物會做驅除體外寄生蟲、疫苗注射等措施。
市議員邱于軒表示，過去曾有多名民眾反映自收容所認養貓後，貓發生貓瘟快速死亡，疑似在收容所遭傳染，壽山收容所因空間不足，無法做到基本隔離，加上收容犬貓眾多，相互傳染、影響健康甚劇，建議規劃幼貓(犬)區、成貓(犬)區，對剛入所動物先量體溫後如有異常，進行糞便篩檢，有問題者作隔離治療。
高市動保處回應，本市動物收容所每日皆有動物出入，環境相對複雜，為防堵疾病交叉感染，壽山收容所已調整原有收容空間，增設新進犬貓隔離欄位各1處，並因應狀況增設多個臨時隔離籠，新進動物皆會隔離觀察，部分收容量轉由燕巢收容所協助；此外每周例行性全場消毒，器皿如飼料盆、飲水器消毒後在陽光下曝曬，減少環境常在病原量。
動保處表示，去年收容所犬貓死亡數為六都最低，新進犬貓隔離觀察時採分齡分籠飼養，並在免疫適期注射疫苗，篩選潛伏性感染並提升抵抗力，獸醫師每日巡視狀況，疑似感染者立即透過快篩試劑檢測，並移至醫護室隔離治療，避免感染擴大，針對未滿3月齡的幼貓，因身體狀況及免疫機能尚未穩定，暫不開放予民眾認養，認養現場會告知民眾相關疾病風險及建議措施，以確保動物健康。
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