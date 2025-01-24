海保署監測白海豚有成 113年目擊4次溫馨母帶幼

海保署公布白海豚監測成果，去年度共目擊回報14次白海豚群，其中4次為母帶幼的育幼畫面，白海豚調查透過科研帶領從桃園竹圍漁港到台南安平港探索生活範圍、社交網絡。

海洋委員會海洋保育署近日公布最新白海豚監測成果，揭開台灣西部海域「海上精靈」神秘面紗。民國113年度共目擊回報14次白海豚群，其中4次為母帶幼的育幼畫面，紀錄這些海洋珍貴物種在台灣海域繁衍下一代故事。

海保署說明，白海豚可透過隆起背鰭辨識不同個體，在112至113年度調查中辨識出35隻分屬於老、中、青不同世代白海豚，並觀測到38隻次幼豚，但由於幼豚體表特徵不明顯，所以尚未納入個體名錄中。

據過去5年調查成果，發現白海豚活動範圍以濁水溪為界，分為主要活動於濁水溪以北、濁水溪以南，以及行蹤橫跨南北3大群體。從更深入群聚分析顯示，這3大群白海豚還可分成8個不同小群體，雖然小群體間互動較少，但也有個體會跨群交流，顯現牠們社會網絡奧妙與神祕，值得長期深入了解。

海保署指出，白海豚主食是石首魚科底棲魚類，例如叫姑魚和白姑魚，還有表層游動，如鯔魚和帶魚等群游性魚類。根據106至111年漁獲紀錄，雲林沿海的帕頭、春子與三牙等石首魚科漁獲量最高，且與白海豚出現頻率呈現正相關，顯示這片海域可能是白海豚重要覓食區域，為白海豚提供食物資源。

此外，海保署去年12月舉辦2025明星海洋動物票選活動，期望藉由對海洋生物喜愛，延伸到對棲地及生物多樣性保育，民眾從15種台灣周邊海洋生物中選出最喜歡的，綠蠵龜、鯨鯊、白海豚是票選出來的前3名，可見白海豚在民眾心中有一定的定位。明星物種之一的白海豚將在今年媽祖娘娘遶境期間亮相登場，請民眾期待屆時與可愛的白海豚母子相見歡。