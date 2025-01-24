快訊

Threads更新1超好用功能 網友傻眼吐槽：這樣幹嘛還用脆？

情勒式執政 民進黨遭酸地球唯一擁2兆9千萬的窮困政府

澳網／苦戰3盤拍退第2種子 謝淑薇晉級女雙決賽放眼衛冕

北市動物園：遊蕩犬貓威脅原生物種 勿任意餵食

中央社／ 台北24日電

石虎等台灣本土物種受遊蕩動物攻擊事件層出不窮，台北市立動物園為倡議「生命皆須適得其所」，以特展呈現伴侶動物流落野外後對環境的威脅，呼籲民眾勿棄養更勿任意餵食。

台北市立動物園今天舉行遊蕩動物議題特展開幕活動，盼讓民眾了解，犬貓不是野生動物，而是人類為滿足看家、狩獵、玩賞等不同目的，刻意馴化並繁殖出現的伴侶動物，讓伴侶動物遊蕩在外，不僅不符合牠們的動物福祉，更會威脅野生動物族群存續。

動物園說明，穿山甲、石虎、草鴞等台灣原生物種，近年來在野外受到遊蕩動物攻擊、傷害或侵擾的案例越來越多，此次特展結合研究團隊長年的科學觀測資料，說明遊蕩動物已是保育工作不得不嚴肅面對的課題。

動物園指出，在「寵新開始」展區，除闡述毛小孩的源起、飼主的責任，還會以實例凸顯寵物逸出的風險，讓民眾了解伴侶動物被棄養而流離失所，不僅喪失牠們原本在人類照養環境下應有的動物福利，更容易衍生出社會安全、環境衛生與疫病傳播的風險。

特展同時規劃線上展區，除可到台北市立動物園教育中心現場觀看，「適得其所－翻轉系列－遊蕩動物議題特展」網頁詳細介紹常見原生種及外來種、科學研調資料、本土瀕危物種特徵及習性，並提供從生活中幫助犬貓及野生動物的方式，包含配合專案抓紮計畫、停用並檢舉獸鋏等。

動物園呼籲，生命皆須適得其所，人類對野生動物應勿驚勿擾，對伴侶動物也應不離不棄，透過不放養及棄養、不任意餵食遊蕩動物、以認養代替購買，共同守護牠們的福祉，維護本土生物多樣性永續。

伴侶 動物園 棄養

延伸閱讀

行政院稱「請不起手語老師」？ 北市社會局發聲：歡迎申請

春節9天假勞資問怎麼休？ 北市勞動局提醒這些規定

北市淨零自治條例比中央更嚴 旅宿業禁用一次性備品

四川一動物園出售老虎尿 200元一瓶號稱可治類風濕跌打損傷

相關新聞

羊羊逛大街！台南安南羊群溜出門放風 路過人車嚇得忙讓路

台南市安南區長和路1段有一群羊群跑到大馬路上，轎車駕駛見狀嚇得急踩煞車，讓羊群通過，惟羊群似乎察覺危險，又集體返回路旁人...

宜蘭利澤沙灘2保育類弗氏海豚擱淺 小海豚存活今野放

宜蘭利澤沙灘上今天上午出現2隻擱淺的海豚，相關單位到場後確定是我國二級保育類動物「弗氏海豚」，遺憾較大隻的海豚已經死亡，...

比狗狗還黏！守宮見主人回家「攬牢牢不放手」 下巴猛蹭討摸融化網友

怎麼可以這麼塞乃！一名日本飼主養了兩隻守宮，其中豹紋守宮「小圭」（キュー）特別黏人，只不過是離開了一個晚上，再相見竟然緊緊抱住主人的手指不放，黏TT超有愛的畫面融化許多網友。

小狗斷奶期要吃哪種飼料比較好？答案揭曉「餵這款」好消化又健康

養育剛出生的小狗，最重要的就是確保牠能健康長大，而飲食正是關鍵所在。小狗成長速度快，所需的營養也與成犬不同，因此提供高品質、適齡的食物對於牠們的健康至關重要。那麼，小狗應該吃乾糧還是濕糧呢？

同伴出車禍重傷！黃狗「全程肉身守護」等到警消來還不願離開：快救救他

一隻乳牛色流浪狗在穿越高速公路時因為閃避不了高速行駛的車輛，被車子撞倒後身受重傷倒在路邊奄奄一息，此時狗狗另一位同伴棕狗眼見牠生命垂危，不顧一切用肉身為牠擋住任何接近牠的人事物，兩隻狗狗的兄弟情深也感動了警消。

卸貨員大意…緬因貓被誤留貨艙 24小時紐澳飛3趟

緬因貓米騰斯（Mittens）本月隨主人從紐西蘭搭機飛往澳洲，由於工作人員卸貨時沒有注意到牠還留在貨艙的籠子裡，米騰斯竟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。