羊羊逛大街！台南安南羊群溜出門放風 路過人車嚇得忙讓路

台南市安南區長和路1段有一群羊群跑到大馬路上，轎車駕駛見狀嚇得急踩煞車，讓羊群通過，惟羊群似乎察覺危險，又集體返回路旁人行道上。民眾將這段影片PO上Threads引發討論。市警三分局指未接獲報案，將主動連繫告誡飼主，應妥善管理羊群，以免妨害交通安全。

市警三分局提醒，民眾需管理好家畜，依道路交通管理處罰條例第84條規定，放縱或疏於牽繫禽、畜、寵物在道路奔走，妨害交通者，可處所有人或行為人300元以上600元以下罰鍰。

飼主表示，他並不知道這起落跑事件，實在不清楚羊群何以跑出來？也不知道羊群又如何跑回來？員警