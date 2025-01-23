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宜蘭利澤沙灘2保育類弗氏海豚擱淺 小海豚存活今野放

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
今天上午有2隻弗氏海豚擱淺在宜蘭利澤沙灘上，1死1活，海巡人員搶救存活的海豚，蓋上救援毯、潑灑海水。圖／第一岸巡隊提供
今天上午有2隻弗氏海豚擱淺在宜蘭利澤沙灘上，1死1活，海巡人員搶救存活的海豚，蓋上救援毯、潑灑海水。圖／第一岸巡隊提供

宜蘭利澤沙灘上今天上午出現2隻擱淺的海豚，相關單位到場後確定是我國二級保育類動物「弗氏海豚」，遺憾較大隻的海豚已經死亡，較小隻的海豚體態尚可，被送至頭城烏石港，由賞鯨船協助野放；死亡的海豚則將病理解剖，了解擱淺原因。

海巡署第一巡防區今天上午7時許接獲民眾報案，利澤沙灘上有2隻海豚疑似擱淺，第一岸巡隊前往救助，同步通知縣府農業處與中華鯨豚協會；海巡人員抵達後，初步確認2隻海豚1死1活，立刻用救援毛毯包裹還活著的海豚，不斷用海水潑灑保濕，並設置管制區以免驚擾。

農業處與鯨豚協會到場後，確認2隻海豚都是二級保育類動物弗氏海豚，存活的個體長170公分、寬33公分，死亡的個體長200公分、寬50公分；存活個體的健康狀況尚可，考量近期的天候與浪況，若不趕快野放可能會長期滯留於收容池，便擇定今天海況較好時野放。

相關單位下午1時半許將存活的弗氏海豚送抵烏石港，由賞鯨船「烏石傳奇」搭載，送到龜山島海域野放；下午2時20分許，賞鯨船抵達野放地點，眾人合力將海豚送入水中，小海豚下水後一溜煙消失，2分鐘後再次露頭換氣，野放人員才放心離開。死亡的弗氏海豚仍需研判擱淺原因，將被後送到台大動物醫院病理解剖。

弗氏海豚常出沒於宜蘭、花蓮與台東的海岸，是賞鯨常見的種類之一。農業處畜產科人員指出，去年全年宜蘭海豚擱淺的件數是9隻，其中7隻發現時已死亡，2隻存活，然而因緊迫與健康狀況不佳，後送途中死亡；今天能夠順利野放擱淺的海豚，算是相當難得。

弗氏海豚下午2時20分許在龜山島海域野放。圖／第一岸巡隊提供
弗氏海豚下午2時20分許在龜山島海域野放。圖／第一岸巡隊提供
海巡人員與賞鯨船家野放擱淺在利澤沙灘上的弗氏海豚。圖／第一岸巡隊提供
海巡人員與賞鯨船家野放擱淺在利澤沙灘上的弗氏海豚。圖／第一岸巡隊提供

宜蘭 海豚 野放

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