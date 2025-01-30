貓界貴族是牠！盤點世界前10最貴貓咪品種 冠軍可抵1輛車

在萌寵當道的時代，貓咪以獨特的魅力征服了無數人的心。牠們或慵懶地蜷在陽光下，或靈巧地穿梭於房間，成為了許多人生活中的小確幸。今天，就來一起來探祕全網最富貴的10種「喵」，牠們無一不擁有令人驚嘆的血統和外貌。家裡也有養一隻富貴貓嗎？快來看看牠排第幾？

想花錢買貓來養嗎？貓的售價多少錢是合理？美國擁有100萬貓主人會員的寵物網站「Cats.com」披露了世界前十大最貴貓咪品種的售價，其中到手價最高的當數「薩凡納貓」（Savannah cat），位居最富貴貓品種之首，一隻初代薩凡納可能就抵得上一輛75萬元的汽車，養得起的人大多具備一定財力。

＃1：薩凡納貓（Savannah cat）

薩凡納貓（Savannah cat）。Flickr by LionBearTX

起源：美國 高度：10-13英吋 成貓體重：9-15磅 壽命：12-15歲 價格：＄1500-＄25000（取決於世代） 資料來源：cats.com

薩凡納貓是用家貓（母系）和非洲藪貓（父系）雜交而得，「Savannah」的中文意思是熱帶草原，正是非洲藪貓的故鄉。

兩個物種的雜交事實上頗具挑戰性，過程既困難又得耗費大量成本。「Cats.com」高級內容編輯潔姬（Jackie Brown）便指出，飼養員需要購買一隻或多隻非洲藪貓，這需要花費大量的住房和餵食費用。而且「母貓在懷孕期間可能會遇到的問題是，產下的幼崽通常很小。」

繁育非常困難，貴得非常有道理的薩凡納貓，根據「Cats.com」的統計，在美國的售價約1500～25000美元，約合新台幣4萬4至75萬元，果然是「貓中之王」。

《搜狗百科》資料顯示，外型頗具王者風範的薩凡納，擁有亮麗的斑紋，皮毛呈現出獨特的異國情調，加上四肢流線外型，全身散發著野性的味道，因而受到人們的青睞。

＃2：孟加拉貓（Bengal cat）

孟加拉貓（Bengal cat）。Unsplash by Igor Karimov 🇺🇦

起源：美國 高度：13-16英吋 成貓體重：6-15磅 壽命：12-20歲 價格：＄1500-＄3000 資料來源：cats.com

「Cats.com」指出，和薩凡納貓一樣，孟加拉貓也是一個雜交品種。它是透過家貓與一種稱為亞洲野貓的小型野貓雜交而產生的。與薩凡納貓相比，孟加拉貓是一個更成熟的品種，擁有更大的基因庫。

「貓中老佛爺」孟加拉貓，價格昂貴起因於它們的需求量很大。有些顏色和圖案更令人嚮往，例如令人垂涎的玫瑰花斑圖案，使這些貓具有獨特的外觀。

＃3：波斯貓（Persian cat）

波斯貓（Persian cat）。Unsplash by Reba Spike

起源：伊朗 高度：8-10英吋 成貓體重：8-15磅 壽命：14-15歲 價格：＄1300-＄3000 資料來源：cats.com

波斯貓身價不菲，令人意外的是因為牠們的健檢費用高。曾任寵物雜誌編輯的潔姬指出，做為極具人氣的貓種，波斯貓天生帶有一些遺傳隱憂，容易患上多囊性腎病變（PKD）、肥厚性心肌病變（HCM）、進行性視網膜萎縮（PRA）等疾病。

為了給買主提供健康的小貓，信譽良好的飼養員在繁育之前，得安排成年貓接受基因測試、超音波心動圖、血型鑑定以及一般健康檢查等一系列繁複且花費不菲的項目。光是這些健檢的開支，就已經相當可觀，而這筆成本，最終都會加諸在小貓的售價之上。

再者，波斯貓一胎生的小貓數量不多，有時分娩還需獸醫協助，這使得每隻健康小貓更顯彌足珍貴，物以稀為貴，價格也水漲船高。

波斯貓從16世紀就出現，歷史悠久。初入歐洲時憑藉優雅舉止、蓬鬆長毛，立即擄獲人心。自維多利亞時代後，更是家喻戶曉。性格上屬於「溫文爾雅貓」，反應靈敏、善解人意，平日少動好靜，叫聲纖細動聽，環境適應力強，可夏天卻討厭人抱，高傲地獨自睡在地板上，時常讓主人感覺不是自己養它，反倒像它「養」了主人。

＃4：彼得禿貓（Peterbald cat）

彼得禿貓（Peterbald cat）。wikimedia commons by Artourp

起源：俄羅斯 高度：8-10英吋 成貓體重：6-10磅 壽命：10-12歲 價格：＄1700-＄3000 資料來源：cats.com

彼得禿貓之所以貴，主要歸因於繁育難度極高，彷彿在解高難度密碼。它是俄羅斯一種無毛貓與東方短毛貓雜交的結晶，這一過程涉及複雜的皮毛遺傳學。飼養員得像挑選稀世珍寶般精挑細選配對貓，一點差池都可能會「搞砸」，人力與時間成本巨大。

彼得禿貓的稀有程度，堪稱寵物界「限量版」。早從 1700 年前南美墨西哥土著就養過，後來在猫展上亮相驚艷眾人，2005 年被認定稀有品種。像在英國，直到 2008 年才只有 25 個註冊為無毛貓養殖者的飼主，自然物以稀為貴。

養它的費用，自然也是「貴鬆鬆」，因彼得禿貓幾乎沒有毛髮護體，對生長環境的要求苛刻，溫度、濕度要精準控制，飲食得精挑，皮膚護理更是重頭戲，常要塗抹護膚品，宛如伺候貴賓，這些花銷全反映在售價上。

大耳朵、大眼睛的彼得禿貓，並非完全無毛，身體其實覆蓋著柔軟胎毛，有趣的是，剛生下的小貓滿臉皺紋，像個「小老頭」，模樣十分逗趣。不過，人們對它們的看法呈兩極分化，喜愛者將其視為珍寶，不喜歡的人卻因奇特外觀稱其為「怪物」。

＃5：斯芬克斯貓（Sphynx cat）

斯芬克斯貓（Sphynx cat）。Unsplash by Anya Chernik

起源：加拿大 高度：8-10英吋 成貓體重：8-16磅 壽命：13-14歲 價格：＄1800-＄3000 資料來源：cats.com

斯芬克斯貓是最古老的無毛貓品種。它起源於 20 世紀 60 年代的加拿大，當時一窩小貓中誕生了一隻名叫「普魯」（Prune）的禿毛小貓。之所以幾乎完全無毛，是自然基因突變造成的。該品種最初被稱為加拿大無毛貓，但後來採用了斯芬克斯這個名字。

「Cats.com」指出，斯芬克斯貓的繁殖成本很高。負責任的飼養員會對成年斯芬克斯貓進行健康測試和基因測試，並做出謹慎的育種決定，以幫助牠們培育出健康、無毛的斯芬克斯小貓。斯芬克斯貓比其他一些品種更稀有，但需求量很大，因此價格偏高。

有趣的是，斯芬克斯貓性情老實，耐心極強，脾氣很好，甚至於更像狗，容易與人親近，對主人忠誠。

＃6：蘇格蘭折耳貓（Scottish Fold cat）

蘇格蘭折耳貓（Scottish Fold cat）。Unsplash by Đồng Phục Hải Triều

起源：英國 高度：8-10英吋 成貓體重：6-13磅 壽命：13-15歲 價格：＄1000-＄2000 資料來源：cats.com

蘇格蘭折耳貓因可愛的折疊耳朵，深受人們喜愛，看起來像隻小貓頭鷹。折疊耳朵是基因突變的結果，但有時會導致不必要的健康問題，包括軟骨和骨骼問題以及脊椎畸形。潔姬觀察到，飼養者在飼養蘇格蘭折耳貓時必須非常小心，以確保小貓出生時是健康小貓。

成貓在繁殖前進行健康測試的相關費用，使得小貓價格昂貴。此外，並非所有出生的小貓都會折耳。

＃7：緬因貓（Maine Coon cat）

緬因貓（Maine Coon cat）。Unsplash by Rhamely

起源：美國 高度：10-16英吋 成貓體重：9-20磅 壽命：9-15歲 價格：＄400-＄2000 資料來源：cats.com

緬因貓是最大的家貓品種之一，因體型大和個性溫和而深受人們喜愛。但這種「溫柔的巨人」卻有著高昂的價格。緬因貓的需求量很大，但飼養牠們比飼養其他貓要花更多錢——它們比小型貓吃更多的食物，並且需要更高劑量的跳蚤控制、驅蟲劑和其他藥物。

由於體型較大，緬因貓成熟緩慢，這意味著必須花更長的時間飼養。

＃8：布偶貓（Ragdoll cat）

布偶貓（Ragdoll cat）。Unsplash by Kanashi

起源：美國 高度：9-11英吋 成貓體重：10-20磅 壽命：12-15歲 價格：＄1200-＄2300 資料來源：cats.com

布偶貓在中國大陸又被稱為「仙女貓」，是一種相當受歡迎的貓品種，因華麗的外表和可愛的氣質而受到人們的喜愛——它們像鬆軟的布偶貓一樣放鬆地依偎在你的懷裡。

和緬因貓一樣，布偶貓的成熟速度很慢，因此飼養員通常需要比平均時間更長的時間才能繁殖成貓。此外，布偶貓還可以進行肥厚性心肌病變和多囊性腎病變的基因測試，雖然費用昂貴，但有助於確保未來幼崽的健康。小貓價格昂貴的最大原因之一，是它們的市場需求量極大。

＃9：英國短毛貓（British Shorthair cat）

英國短毛貓（British Shorthair cat）。Unsplash by Fuu J

起源：英國 高度：1114英吋 成貓體重：8-18磅 壽命：12-16歲 價格：＄300-＄5000 資料來源：cats.com

英國短毛貓因圓潤的笑臉和胖乎乎的臉頰，看起來像泰迪熊，而受到人們的青睞。《搜狗百科》資料顯示，英國短毛貓大膽好奇，但非常溫柔，不會亂發脾氣、更不會亂吵亂叫。

而且這種貓喜歡親近主人，喜歡乖乖地趴在主人的膝蓋上睡覺。值得讚賞的是，英國短毛貓的毛像絨布一般柔軟、厚實，很少脫落，容易打理。

＃10：西伯利亞貓（Siberian cat）

西伯利亞貓（Siberian cat）。Unsplash by Piotr Musioł

起源：俄羅斯 高度：9-11英吋 成貓體重：17-26磅 壽命：12-15歲 價格：＄1000-＄2000 資料來源：cats.com

西伯利亞貓如此昂貴，是因為牠們是少數低過敏性的貓品種之一。但潔姬提醒，沒有貓能保證不會引起過敏——過敏的人應該先花時間與成年西伯利亞貓在一起一段時間，看看有沒有過敏反應，再決定要不要養。

西伯利亞貓在美國相對較少，這意味著牠們的價格會更高。「寵物級」的西伯利亞貓的平均價格約為2000美元（約新台幣6萬元），但「表演級」的西伯利亞貓，可能高達4000美元（約新台幣12萬元）或更高。

（本文出自2025.01.18《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）