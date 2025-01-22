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八仙山百步蛇幼蛇孵化現蹤 野外生態研究新里程

中央社／ 台中22日電

林業及自然保育署台中分署日前在八仙山國家森林遊樂區內發現百步蛇幼蛇，經確認為野生百步蛇紀錄片中的母蛇所產，再次追蹤幼蛇，發現母蛇對繁殖地點的選擇，為百步蛇研究新里程碑。

林業及自然保育署台中分署113年6月發布「守護：百步蛇野外護卵孵化記錄」影片，記錄八仙山國家森林遊樂區內首筆野生百步蛇護卵、孵化及護幼過程。

林業及自然保育署台中分署今天發布新聞稿指出，國家森林解說志工陳科綬在八仙山國家森林遊樂區進行鳥類調查期間，發現一條百步蛇幼蛇，台中分署獲報派員巡視，發現幼蛇出沒位置僅距離母蛇護卵洞穴227公尺。

台中分署表示，透過蛇體花紋比對後，驚喜發現正是影片內記錄過追蹤時間長達38天的幼蛇，是當時孵化後追蹤時間最久的個體。在幼蛇孵化滿週年時，看到幼蛇在野外環境中健康成長，也讓參與百步蛇護卵、孵化及護幼記錄追蹤的工作人員相當振奮。

台中分署指出，再度記錄到百步蛇幼蛇離巢1年後的野外生態資料，難得且珍貴，這次也透過不影響幼蛇活動的諧波反射器進行追蹤，直到幼蛇完成蛻皮，並成功將黏附幼蛇體表的追蹤器取回。累計17天的追蹤資料，發現幼蛇大多時間會停棲在岩縫地形內，也會透過周邊蕨類間隙環境進行溫度調節。

研究人員在追蹤的過程中，在附近發現另1條百步蛇幼蛇，經花紋比對確認為同一批孵化的幼蛇，顯示母蛇繁殖地點的選擇，除考量護卵過程所需的環境以外，同時會選擇適合幼蛇離巢後利用的棲地環境，這些發現為野外百步蛇生態研究展開新的里程碑。

台中分署在八仙山國家森林遊樂區遊客中心推出「百步蛇野外護卵孵化紀錄」特展持續進行中，歡迎民眾歡慶蛇年期間也可前往觀賞，共享珍貴的百步蛇生殖生態紀錄。

八仙 森林遊樂區 百步蛇

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