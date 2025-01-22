民眾目睹嚇哭…新竹公園驚見幼貓遭斷頭分屍 動保所疑浪犬所為

新竹市新竹公園近來發生多起浪貓遭恐怖分屍案，有民眾散步時，發現幼貓慘遭斷頭，腸子跟器官散落各處，當場嚇哭。動保團體前往調查，發現該處無監視器，憂心成為治安死角。動保所表示，不排除為浪犬攻擊事件，將加強巡查和誘捕浪犬。

新竹公園去年以228萬人次奪下新竹熱門景點寶座，近年來已成為新竹人和遊客休憩熱門景點，不過新竹市浪愛傳遞貓狗TNVR協會理事長邵柏虎近來卻接獲民眾通報，竟在公園草地上發現幼貓遭斷頭分屍，且已是該區第3隻貓咪遇害。

邵柏虎也提到，近來該區不少浪貓失蹤，經他長期調查，公園附近有諸多飼主違法放養犬隻，且民眾也指出，公園附近常有可疑人士遊蕩，但因為該區沒有任何監視器，不但蒐證上有困難，也成為治安死角，呼籲應增設路燈及監視器，協助蒐證並保障民眾安危。此外，對於違法放養犬隻，甚至攻擊野生動物的飼主，中央應更重視相關法規，約束和重罰其不當行為。

新竹市動保所表示，接獲通報後已立即由動保所、警方及公管中心展開調查，經查案發第一現場無監視器，死亡貓咪大體已由民眾送交民間寵物殯葬業者火化。目前尚未查獲人為虐殺事證，依大體狀況研判不排除為浪犬攻擊事件，已同時由動物管制人員加強巡查誘捕浪犬，並持續與警方積極調查處理中。

新竹市公園及觀光區設施維護管理中心表示，新竹公園平時皆有清潔人員經常性執行巡視及清潔，後續將加強巡視與管理，治安與安全問題將會持續與警察單位密切聯繫，並研議改進。

動保所強調，目前尚未發現相關涉案事證或監視影像，提醒民眾帶寵物外出時，務必陪同並使用牽繩，經勸導拒不改善者，可處3千元以上、1萬5千元以下罰鍰。