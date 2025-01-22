影／超暖心！初生小狗不省人事 狗媽媽叼到獸醫院門口求救

土耳其一家獸醫院近期分享了一段感人的監視器畫面。一隻流浪狗口中叼著一隻幼犬，在門口等待有人開門幫忙。原來這隻幼犬已經失溫，命在旦夕，狗媽媽為了救回寶寶的命，聰明的跑到獸醫診所求救。

據ODDITYCENTRAL報導，1月13日，土耳其伊斯坦堡一家獸醫診所發現門口有一隻流浪狗。這隻狗狗一直不肯離開，牠的嘴巴裡彷彿還叼著一隻幼犬，原來是這隻幼犬已經快要不行了。

獸醫檢查時發現，這隻幼犬的體溫過低，心跳也非常慢。他們發現狗媽媽是附近街上的一隻流浪狗，牠生了一窩小狗，但有好幾隻都死掉了。狗媽媽叼到醫院的那隻狀況也非常危急。

獸醫趕緊將狗母子倆帶進診所，醫生在為小狗診斷時，狗媽媽一直用很擔心的表情在旁邊等候。幸好後來醫院成功把小狗狗救活，現在狗媽媽和兩隻救回的小寶寶，都在醫院休養復原中。

診所將影片上傳至網路，吸引不少愛狗人士打電話到診所，想知道小狗目前的狀況。現在診所也正在努力篩選，希望能為這一家子找到一個永遠的家。