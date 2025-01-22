【動物冷知識】雄蛛為愛甘願被吃 澳洲蛛1結構宛如「逗貓棒玩貓」

哈囉大家好，我是帽帽！

蜘蛛在交配過程，雌蛛可能會把雄蛛吃掉，而雄蛛也是很甘願的成為雌蛛的養分，讓雌蛛後續有更多能量可以產卵育兒。

但也不是所有雄蛛都這麼甘願被吃掉，在漫長的交配戰爭（？）中，有些雄蛛也進化出自己的一套保命技能！！

Jotus remus是一種來自澳洲的跳蛛，他跟一般蜘蛛最大的不同就是，雄蛛的第三對腿有細毛組成的球拍狀結構。

當雄蛛遇到雌蛛時，他們會先躲起來，然後舉起其中一隻帶有球拍狀的腿，對著雌蛛揮舞。若雌蛛心情不美麗就會跳去攻擊雄蛛，雄蛛就必須趕緊逃命，這是一場耐力的比拼！

當雌蛛玩累了或不攻擊雄蛛時，雄蛛就會快速跳過去，完成傳宗接代，計畫通！

這很像我們拿逗貓棒在玩貓咪，等貓咪累了就把他抓過來吸爆！

但雄蛛若被雌蛛抓到，可是會被吃掉的...根本拿命在逗貓。在蜘蛛的世界，雄蛛對雌蛛來說不只是愛情，更是好吃的麵包啊！



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