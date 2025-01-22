影／台灣黑熊疑發出「死亡訊號」 林保署：還健康活著呢

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聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
野放追蹤的台灣黑熊拉尼琥（Lanihu），在搜尋團隊眼前快速越過，證實拉尼琥平安無事，團隊組員鬆了一口氣，欣喜不已。圖／林業保育署台東分署提供
野放追蹤的台灣黑熊拉尼琥（Lanihu），在搜尋團隊眼前快速越過，證實拉尼琥平安無事，團隊組員鬆了一口氣，欣喜不已。圖／林業保育署台東分署提供

去年3月與野放追蹤的台灣黑熊拉尼琥（Lanihu），年底頸圈上發報器呈現俗稱「死亡訊號」靜止訊息，林業保育署台東分署原以為恐有不測，日前派團隊上山搜尋，好在尋獲脫落的頸圈，更發現拉尼琥平安無事，團隊組員鬆了一口氣，欣喜不已。

台東分署表示，拉尼琥野放後在去年12月連續接收到數筆俗稱「死亡訊號」的靜止訊息，分署隨即邀集野灣野生動物保育協會及在地族人上山搜尋，突然有隻掛著耳標的黑熊在眾人眼前快速越過，沒多久尋獲已脫落的頸圈，正好是拉尼琥配戴。

由於事出突然，隊員來不及記錄黑熊一閃而過的影像，但比對先前回傳的活動軌跡與最後訊號的位置，加上掛著耳標，可確認就是拉尼琥。隊員們覺得牠的現身，彷彿是來跟大家報平安，除了心中大石頭終於放下，也為見證牠活躍山林感到高興。

台東分署指出，脫落的頸圈位於海拔1155公尺一處人跡罕至、食源豐富、有多種殼斗科樹種的天然林。現場可見許多黑熊抓痕與排遺，也在青剛櫟樹上發現熊窩，推測此處應是拉尼琥當時穩定的棲息環境。拉尼琥野放後累計9個多月的活動點位資料顯示，牠有近6個月都在鄰近崁頂部落的森林活動。

由於拉尼琥先前是在崁頂附近誤中陷阱經族人通報獲救，分署擔心再度發生人熊衝突，因而除了提醒族人配合相關事項，只要發現拉尼琥接近部落，都會立即通報族人。但族人接獲後，都淡定表示，拉尼琥本來就是鄰居，甚至是部落的一份子，不會過於擔憂，讓林業保育署對部落的自然哲理極為佩服。

台東分署表示，綜整拉尼琥的活動模式，多半在白天活動、夜間休息，活動範圍涵蓋海拔500至1500公尺間的次生林與天然林，總面積約123.3平方公里，核心活動範圍則為22.2平方公里，9個月內的移動總距離達452公里，攀爬的最陡坡度高達84度。

去年3月與野放追蹤的台灣黑熊拉尼琥（Lanihu），年底頸圈上發報器呈現俗稱「死亡訊號」靜止訊息，林業保育署台東分署原以為恐有不測，日前派團隊上山搜尋，好在尋獲脫落的頸圈，更發現拉尼琥平安無事。／林業保育署台東分署提供
去年3月與野放追蹤的台灣黑熊拉尼琥（Lanihu），年底頸圈上發報器呈現俗稱「死亡訊號」靜止訊息，林業保育署台東分署原以為恐有不測，日前派團隊上山搜尋，好在尋獲脫落的頸圈，更發現拉尼琥平安無事。／林業保育署台東分署提供

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