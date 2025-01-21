花蓮養蜂場 黑熊登門搗亂

一隻台灣黑熊入侵海拔200多公尺的花蓮卓溪鄉一處養蜂場，毀損20座蜂箱，林業及自然保育署花蓮分署獲報後，緊急設誘捕籠，但誘捕失敗。蜂農搬運蜂箱時，黑熊在附近不願離開，從拍攝影像推測，可能是日前入侵鄰近梅醋工坊的同隻黑熊。

本月9日，卓溪鄉石平段海拔317公尺處，部落族人砍草時，發現黑熊闖入梅子醃漬工坊內偷吃梅醋，黑熊當下就逃走不知行蹤。林保署花蓮分署13日又接獲卓溪鄉蜂農通報，石平段海拔僅275公尺的蜂場遭體型瘦小的黑熊入侵，有20座蜂箱、巢片被損毀。

花蓮分署派員到場發現黑熊排遺，附近疑似有熊窩，立即施放大龍炮、使用驅離槍等方式驅趕，並在養蜂場外搭設機動電圍籬及設誘捕籠，計畫捕捉給予趨避訓練後再野放。

蜂農也先移走蜂箱，移置完成前，花蓮分署每天派驅離小隊夜間巡守，並現場架設自動相機監測。依照拍下的影像目測，入侵黑熊體型偏瘦小，重約30公斤，疑似為亞成熊。

花蓮分署指出，該隻黑熊行為不太尋常，似乎不怕人類。蜂農也說，養蜂多年來第一次碰到黑熊入侵，未來將設置堅固的電圍籬防範。