台南七股將軍鹽田濕地 冬季數鳥90種類2萬5千隻

台南市「七股將軍鹽灘地濕地復育聯盟」共6個夥伴團體，日前在七股、將軍的鹽田濕地進行「台灣新年數鳥嘉年華」冬季鳥類調查活動，共記錄到90種鳥類，數量超過2萬5千隻，其中全球瀕危的遷徙候鳥諾氏鷸已是第9年回到將軍鹽田，聯盟成員今呼籲大家一起來關注、欣賞美好的鹽田濕地生態。

七股將軍鹽灘地濕地復育聯盟表示，為建立台灣長期的冬季候鳥族群變化資訊，「台灣新年數鳥嘉年華」是一年一度全國範圍的公民科學活動，該聯盟已響應活動3年，今年1月4日集結超過60人共同在頂山鹽田、扇形鹽田、台區鹽田及青鯤鯓鹽田等區及周邊棲地發起同步鳥類調查活動，在今年的鳥類調查中，在七股將軍鹽田濕地記錄到90種、2萬5757隻次鳥類，其中包含諾氏鷸、小濱鷸、小黑背鷗、斑尾鷸、紅腹濱鷸、大濱鷸、黑嘴鷗與黑面琵鷺等珍稀遷徙水鳥，也是3年來最佳鳥況。

全球瀕危物種諾氏鷸已連續第九年在此被記錄，成為生態保育的重要指標。聯盟表示，此次調查結果，顯示當棲地獲得妥善保護並透過經營管理維護，這片濕地不僅為遷徙水鳥提供安全的棲息環境，也顯示濕地保育在全球生物多樣性保護中的重要性。

聯盟指出，曾因長年廢曬而一度荒廢的鹽田，在保育聯盟的齊心努力下，逐漸恢復生機。儘管過去水門與溝渠崩毀對濕地生態造成挑戰，但透過適當的經營與管理，這片人工濕地已重現多樣化的棲息環境，成為多種鳥類的樂園，不僅有適合雁鴨棲息的深水區域，也打造出鷸鴴鳥類覓食的淺灘環境。

另，還針對黑面琵鷺等稀有物種調整棲地與水位配置，同時保留紅樹林等植被，為秧雞與林鳥提供隱蔽空間，實現了棲地多樣化與生物多樣性的雙贏。今年的濕地嘉年華活動，包括在頂山賞鳥亭舉辦的入門導覽，帶領民眾近距離觀賞濕地生態之美，同時活動以公民科學為主題，邀請參與者體驗鳥類調查的樂趣，透過數據收集為台灣的鳥類資料庫貢獻心力。