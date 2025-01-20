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提升流浪犬隻認養率 彰縣提供寵物健康護照計畫服務

中央社／ 彰化20日電

為照顧被認養流浪犬，彰化動防所今年實施寵物健康護照計畫，包括被認養犬隻每年免費1次多價混合疫苗注射、狂犬病疫苗注射及基礎血液檢查服務，藉此提升流浪犬隻認養率。

彰化縣動物防疫所今天發布新聞稿指出，為鼓勵民眾認養流浪犬，曾推出「認養送嫁妝」活動，民眾只要在彰化縣流浪狗中途之家認養犬貓，動防所就提供多價疫苗、狂犬病疫苗、寵物晶片登記、牽繩、罐頭、摺疊碗、洗毛精及絕育手術等價值約新台幣3900元嫁妝。

彰化動防所表示，今年除認養送嫁妝活動繼續辦理外，加碼推出實施寵物健康護照計畫，只要認養縣內公立動物收容所犬隻，提供終身每年免費1次多價混合疫苗注射、狂犬病疫苗注射及基礎血液檢查。

彰化動防所指出，民眾在縣內公立動物收容所認養犬隻，自認養日起滿1年後，即可帶犬隻至彰化縣流浪狗中途之家，免費申請辦理寵物健康護照計畫，相關計畫內容可以在彰化縣動物防疫所官方網站查詢。

狂犬病疫苗 認養

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