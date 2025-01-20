遊蕩犬數量創7年新低 熱區集中宣導不放養

白鯨相當聰明，以其特殊的外貌和豐富的臉部表情，是海洋世界的大明星之一。日前一名男子帶著女友到了水族館，在白鯨的大池子前方突然單膝下跪求婚，目睹這一刻的白鯨竟然也相當驚訝地張開嘴巴變成O型嘴，彷彿和其他人一樣發出「哇嗚」的驚呼，超有靈性的動作被網友不斷轉發。

2025-01-19 16:53