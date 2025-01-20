遊蕩犬較上期統計少1成 農業部：數量已趨穩定

農業部為掌握全國遊蕩犬隻數量變化趨勢，自2018年起遊蕩犬調查頻度為每2年調查1次，農業部今天發布最新一期全國遊蕩犬隻數量調查推估結果，2024年全國遊蕩犬數量推估為14萬1584隻，每百人遊蕩犬數為0.605隻，與上期2022年調查結果15萬9697隻相較，遊蕩犬數量減少1萬8113隻（11.34％）。

農業部表示，依據世界衛生組織（WHO）所發布犬隻族群管理指南（Guidelines for Dog Population Management）的照像捕捉調查方法，進行全國遊蕩犬隻數量調查推估。2024年以村、里為抽樣單位，並考量遊蕩犬數量分布與村里之都市化程度高度相關，依據全國村里人口密度、從農人口比例及老化指數等進行全國村里分層，自其中抽樣739個村里，相較於2022年抽樣村里（645個村里）多94個村里，經統計推估，2024年全國遊蕩犬數為14萬1584隻。

農業部指出，全國遊蕩犬數量調查自2018年至2022年結果顯示數量自14萬6773隻至15萬9697隻，而由2024年結果觀察，已結束自2018年調查以來逐次小幅遞增的趨勢，而反轉向下回到與2018年調查接近的水準，雖仍尚未達統計顯著不同之差距水準，確已顯示農業部自2017年全國公立動物收容處所「零撲殺」政策推動後，以科學化與系統地執行遊蕩犬隻族群管理工作等配套，擴大犬隻絕育量能，已抑制遊蕩犬族群數呈穩定趨勢。

農業部強調，家犬應確實完成寵物登記、繁殖管理、不放養並務必要施打狂犬病疫苗，避免犬隻成為當地遊蕩犬持續產生的源頭。2025年農業部除要求縣市政府持續監控轄內人犬衝突或野生動物保育衝突熱區的遊蕩犬處置，並會開始要求各縣市政府以熱區為起始同心圓擴散方式推展全區域高強度絕育覆蓋計畫，以加速遊蕩犬族群控制成效。

然而根據交通部撞動物傷亡統計指出，2017年死亡人數與受傷人數為4人和1883人，但到了2023年已攀升到11人及2948人，創7年來的新高，其中以遊蕩犬肇事占比最高。