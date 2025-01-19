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全台單日1.6萬隻「天線寶寶」冬候鳥現蹤 可愛模樣曝光

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣野鳥學會推動小辮鴴全國普查活動，今年邁入第17年，今206名志工在全台進行普查，中午初步普查結果出爐，全台單日觀測到逾1萬6千多隻小辮鴴，其中雲林約1萬3千多隻，刷新歷年紀錄。圖／雲林縣野鳥學會理事吳崇漢提供
雲林縣野鳥學會推動小辮鴴全國普查活動，今年邁入第17年，今206名志工在全台進行普查，中午初步普查結果出爐，全台單日觀測到逾1萬6千多隻小辮鴴，其中雲林約1萬3千多隻，刷新歷年紀錄。圖／雲林縣野鳥學會理事吳崇漢提供

台灣中部平原農耕區是有天線寶寶之稱的冬候鳥「小辮鴴」的主要度冬地，逾90％小辮鴴集中在雲林縣度冬，雲林縣野鳥學會推動小辮鴴全國普查活動，今年邁入第17年，今206名志工在全台進行普查，中午初步普查結果出爐，全台單日觀測到逾1萬6千多隻小辮鴴，其中雲林約1萬3千多隻，刷新歷年紀錄。

冬候鳥小辮鴴又名鳳頭麥雞，每年夏天在中國東北、中歐、東歐一帶繁殖，冬天到華南、台灣等國家度冬，因頭頂上長有一小撮像辮子般上翹的冠羽，被鳥友暱稱為「天線寶寶」，又常出現在翻耕的花生田，被台灣農民稱為土豆鳥，喜歡在田間叼出蚯蚓、昆蟲為食。

小辮鴴每年11月到隔年2月會在台灣的水田、旱田、休耕地、草地及海岸濕地等環境棲息度冬，過去在宜蘭、台中、彰化、雲林及嘉義等地皆有觀測紀錄，逾9成出現在雲林，雲林縣野鳥學會2009年發動「雲林縣小辮鴴普查」，為求調查科學系統化，2012年生物多樣性研究所加入，今年包括林業及自然保育署南投分署、黃金蝙蝠生態館等公私單位協力，吸引206名志工在同日進行普查。

2024年雲林地區小辮鴴單日觀測紀錄首度突破1萬隻，今年全台單日觀測到1萬6029隻、雲林地區記錄到1萬3829隻（詳細數字以官方公布為主），創下歷年新高，彰化1651隻、嘉義328隻、台中146隻、宜蘭71隻、花蓮4隻，有「土豆鳥的故鄉」之稱的雲林縣元長鄉，今年有多達6027隻。

雲林縣野鳥學會理事吳崇漢表示，小辮鴴猶如天線寶寶的可愛模樣，受到許多鳥友關注及紀錄，去年鳥會繫放的小辮鴴中有2隻今年被觀測跨越5千多公里距離，飛回雲林度冬，讓大家為之振奮，學會研究員池沛玲也發現小辮鴴對於田間生態很敏感，若農民噴灑農藥，小辮鴴就不會在該處棲息。

吳崇漢與黃金蝙蝠生態館長張恒嘉皆表示，小辮鴴已成為雲林農村生態指標鳥類，未來將與農民合作，以小辮鴴為元素，打造雲林農產品牌。

生物多樣性研究所生態系經營組長林瑞興表示，小辮鴴有別於其牠冬候鳥，出沒的地方離民眾很近，就在農村旁，易於觀測，生物多樣性研究所加入普查行列，希望透過科學方法，讓普查數據標準化，進一步了解小辮鴴的族群動態，歷經多年普查，農民與地方民眾漸漸關心生態，更產生連結，將土豆鳥轉化為在地品牌及資源，對生態保育有正面影響。

林業及自然保育署南投分署長李政賢表示，近年受到人類農業活動型態的改變，導致全世界小辮鴴族群量有下降的趨勢，南投分署2015年起每年補助雲林縣政府及雲林縣野鳥學會辦理土豆鳥大調查，蒐集小辮鴴的數量及分布，2018年將小辮鴴列為斗六丘陵淺山農地保育軸帶及彰雲海岸濕地保育軸帶的保育關注物種，後續會持續運用調查數據，研擬出更好的保育策略。

雲林縣野鳥學會推動小辮鴴全國普查活動，今年邁入第17年，今206名志工在全台進行普查，中午初步普查結果出爐，全台單日觀測到逾1萬6千多隻小辮鴴，其中雲林約1萬3千多隻，刷新歷年紀錄。圖／雲林縣野鳥學會理事吳崇漢提供
雲林縣野鳥學會推動小辮鴴全國普查活動，今年邁入第17年，今206名志工在全台進行普查，中午初步普查結果出爐，全台單日觀測到逾1萬6千多隻小辮鴴，其中雲林約1萬3千多隻，刷新歷年紀錄。圖／雲林縣野鳥學會理事吳崇漢提供

雲林縣野鳥學會推動小辮鴴全國普查活動，今年邁入第17年，今206名志工在全台進行普查，中午初步普查結果出爐，全台單日觀測到逾1萬6千多隻小辮鴴，其中雲林約1萬3千多隻，刷新歷年紀錄。圖／雲林縣野鳥學會理事吳崇漢提供
雲林縣野鳥學會推動小辮鴴全國普查活動，今年邁入第17年，今206名志工在全台進行普查，中午初步普查結果出爐，全台單日觀測到逾1萬6千多隻小辮鴴，其中雲林約1萬3千多隻，刷新歷年紀錄。圖／雲林縣野鳥學會理事吳崇漢提供
雲林縣野鳥學會推動小辮鴴全國普查活動，今年邁入第17年，今206名志工在全台進行普查，中午初步普查結果出爐，全台單日觀測到逾1萬6千多隻小辮鴴，其中雲林約1萬3千多隻，刷新歷年紀錄。記者陳雅玲／攝影
雲林縣野鳥學會推動小辮鴴全國普查活動，今年邁入第17年，今206名志工在全台進行普查，中午初步普查結果出爐，全台單日觀測到逾1萬6千多隻小辮鴴，其中雲林約1萬3千多隻，刷新歷年紀錄。記者陳雅玲／攝影
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雲林縣野鳥學會推動小辮鴴全國普查活動，今年邁入第17年，今206名志工在全台進行普查，中午初步普查結果出爐，全台單日觀測到逾1萬6千多隻小辮鴴，其中雲林約1萬3千多隻，刷新歷年紀錄。記者陳雅玲／攝影
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