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「國際大使」黑面琵鷺現蹤五股濕地

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自新北市政府，拍攝者為張冠英

北台灣濃厚冬日傳來令人振奮的消息，鳥友分享有紀錄拍攝到來自遠方嬌客「白琵鷺及黑面琵鷺」造訪新北市五股濕地的好消息。

荒野保護協會志工張冠英及李梓萱分享，這些年白琵鷺及黑面琵鷺是生態豐富的五股濕地裡，有很大機會來造訪的侯鳥，因為五股濕地位於淡水河河口，這裡的水域與植披可以提供豐富的食物來源與安全的棲息空間，讓他們度過漫漫長冬，其中有著獨特黑色面部與純白羽毛的黑面琵鷺是全球瀕危物種之一，也是濕地生態保育的重要指標，能在這裡看到他們再度來訪，證明五股濕地有著的優質生態環境。

高灘處處長黃裕斌表示，「五股濕地」占地約170公頃，為國家級淡水河流域重要濕地之一。新北市政府自93年開始就和荒野保護協會一起來營造這片生態樂園，從委由協會場地認養到113年的市府與協會共同協力合作，迄今已共同持續推廣生態保育20個年頭。現在的五股濕地仍持續不斷進行水鳥灘地營造及移除外來種等重要維護工作，才能創造目前富有多樣化淺水、深水區及高草叢的微棲地，滿足不同生物如蟹類與小型哺乳動物的棲息需求，也提供水鳥隱蔽與覓食最佳場所，成為候鳥遷徙路線上的重要中繼站。這次又發現到這群嬌客，足證明五股濕地在河川與濕地環境的生態價值。

聚傳媒

淡水河 濕地

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