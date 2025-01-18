台北市動物園侏儒河馬Thabo亮相 保育員取了超萌綽號

去年11月19日從新加坡動物園Mandai Wildlife Group來到台北市立動物園的雄性侏儒河馬「Thabo」，經為期各1個月的檢疫期新居環境適應期後，明天要和民眾在非洲動物區見面。保育員私下稱牠「湯包」，照養團隊表示，「Thabo」在室內活動場的適應力頗佳，精神和食慾狀況優良，情緒與個性穩定，已慢慢適應園區的生活。

從新加坡動物園調度來的雄性侏儒河馬「Thabo」是台北市立動物園、「歐洲動物園暨水族館協會（EAZA）」及「美洲動物園暨水族館協會（AZA）」透過域外保育計畫的跨區域合作計畫，為確保瀕危物種能夠在域外的專業照養與管理下維持安全族群，除了透過繁殖增加個體數，也能尋適當配對來保存遺傳的多樣性。

動物園指出，侏儒河馬「Thabo」的名字在南非恩古尼語中意指「開心」與「愉悅」，命名者期待年輕的侏儒河馬為保育工作帶來希望與正能量，成為域外保育族群的生力軍，「Thabo」於去年年12月19日檢疫期滿後移至非洲動物區的室內活動場，其他「前輩」侏儒河馬們比鄰而居。

動物園指出，起初隔壁的侏儒河馬「秋小侏」頻頻向努力示好的「Thabo」威嚇，住在另一側的侏儒河馬「嬌秋」也發現了新鄰居「菜鳥」的氣味，常常發出吼叫來宣示地位，2歲的「Thabo」從被嚇得不敢靠近兩位「前輩」門邊，現在漸漸可以調整適應到會主動隔欄靠近「前輩們」觀察牠們的情緒。

照養團隊發現，現在是「Thabo」在台灣度過的第一個冬天，活動力稍微低了一點，所以室內活動場所有的門窗都安裝擋風設施，以緩和牠適應台灣冬天天氣的壓力。「Thabo」在室內活動場的適應力頗佳，精神和食慾狀況優良，情緒與個性都非常穩定，和保育員的互動也都很好。