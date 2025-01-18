北市動物園侏儒河馬Thabo適應新環境 19日起亮相

台北市立動物園去年底入住1隻來自新加坡的侏儒河馬Thabo，園方今天指出，Thabo已克服寒冷冬天、新環境及新鄰居等挑戰，明天起將在非洲動物區的展場見客。

動物園透過新聞稿表示，Thabo去年11月間從新加坡動物園調度抵台，第一天抵達台北市立動物園就能正常進食、排泄，保育員還觀察到牠迫不及待地玩水盆裡的水，狀態非常良好。

Thabo抵台後，動物園指出，牠經過1個月的檢疫期，園方去年12月起安排牠入住非洲動物區的室內活動場，逐步認識其他侏儒河馬前輩。

動物園表示，雄性的Thabo一開始努力對女鄰居「秋小侏」示好，卻屢屢換回威嚇；住在另一側的「嬌秋」發現新氣味後，也常常發出吼叫宣示地位，讓Thabo被嚇得不敢靠近門邊。

隨著日子一天天過去，動物園指出，保育員觀察到Thabo已進展到可以靠近隔欄觀察前輩們的情緒，從活動力來看也適應了台灣的冬天，精神及食慾狀況都很好，並展現穩定的情緒與個性。

動物園表示，照養團隊確認Thabo已適應新家的生活後，決定再進一步讓牠準備與遊客見面。保育員觀察Thabo首次進入戶外活動場，就朝事先放置的食物直線前進、大快朵頤，還跳到水池裡泡水，充滿活力地到處探索，面對玻璃外人類的視線也毫不膽怯。

Thabo將在明天亮相，動物園指出，牠被保育員暱稱為「湯包」，歡迎大家與牠見面，但請不要敲打水池玻璃、跨越護欄或使用閃光燈拍攝，也不要觸摸、餵食園內的任何動物，若有任何緊急狀況或發現有人違反遊園須知，可向現場工作人員通報，或使用緊急電話與服務中心聯絡。